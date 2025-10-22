Cómo es el nuevo mecanismo de PAMI que busca acelerar la atención de reclamos médicos
El PAMI se incorporó al Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, una herramienta que busca agilizar los reclamos y evitar juicios.
En medio de reclamos y conflictos entre afiliados y obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la incorporación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) al sistema PROMESA(Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud).
¿Qué es PROMESA y cómo beneficia a los jubilados?
Según informó el Ministerio de Salud, PROMESA es una vía optativa, rápida y menos costosa para resolver reclamos relacionados con el acceso a prestaciones de salud. En la práctica, esto permite que los afiliados puedan presentar sus quejas o solicitudes ante la obra social, mientras un mediador y representantes de PAMI y de la autoridad sanitaria intervienen para alcanzar un acuerdo.
De esta forma, los jubilados pueden plantear sus reclamos por medicamentos, estudios o tratamientos directamente dentro de este procedimiento, evitando así procesos judiciales largos y costosos.
PROMESA funciona desde el 2 de septiembre para otras entidades y, mediante la Resolución 1861/2025 publicada en el Boletín Oficial, se suma oficialmente a PAMI, la obra social que actualmente abarca a más de 5 millones de afiliados. Según el Ministerio de Salud, el objetivo de esta medida es “transparentar y agilizar la gestión” en los reclamos del sistema sanitario.
Con la incorporación a este sistema, se espera que los reclamos de los afiliados de PAMI se canalicen de manera más eficiente y con menos demoras. La Superintendencia destacó que este mecanismo busca fortalecer el vínculo entre las obras sociales, las prepagas y los usuarios, reduciendo la judicialización de los conflictos y garantizando respuestas más rápidas a quienes dependen del sistema de salud pública y de la seguridad social.