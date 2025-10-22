Cómo es el nuevo mecanismo de PAMI que busca acelerar la atención de reclamos médicos

El PAMI se incorporó al Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, una herramienta que busca agilizar los reclamos y evitar juicios.

PAMI apunta a mejorar la atención y respuesta ante los reclamos de sus jubilados. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En medio de reclamos y conflictos entre afiliados y obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la incorporación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) al sistema PROMESA(Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud).

¿Qué es PROMESA y cómo beneficia a los jubilados? Según informó el Ministerio de Salud, PROMESA es una vía optativa, rápida y menos costosa para resolver reclamos relacionados con el acceso a prestaciones de salud. En la práctica, esto permite que los afiliados puedan presentar sus quejas o solicitudes ante la obra social, mientras un mediador y representantes de PAMI y de la autoridad sanitaria intervienen para alcanzar un acuerdo.

El PAMI tiene un sistema para hacer reclamos al que pueden acceder sus afiliados. Foto: Archivo MDZ Los reclamos podrán incluir solicitudes por medicamentos, estudios y tratamientos médicos. Foto: Archivo MDZ De esta forma, los jubilados pueden plantear sus reclamos por medicamentos, estudios o tratamientos directamente dentro de este procedimiento, evitando así procesos judiciales largos y costosos.

PROMESA funciona desde el 2 de septiembre para otras entidades y, mediante la Resolución 1861/2025 publicada en el Boletín Oficial, se suma oficialmente a PAMI, la obra social que actualmente abarca a más de 5 millones de afiliados. Según el Ministerio de Salud, el objetivo de esta medida es “transparentar y agilizar la gestión” en los reclamos del sistema sanitario.