La nueva estafa que afecta a afiliados de PAMI y cómo evitar caer en ella
PAMI alerta sobre estafas por “phishing”: cómo identificar mensajes falsos y proteger los datos personales de los afiliados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) o más conocido como PAMI, se convirtió nuevamente en objetivo de estafadores que buscan engañar a los afiliados mediante técnicas de phishing.
Este método consiste en que los delincuentes se hacen pasar por instituciones oficiales, enviando mensajes, correos electrónicos o enlaces a sitios web falsos que imitan la comunicación oficial del PAMI. El objetivo principal de estas estafas es obtener datos personales y bancarios de los usuarios, que luego pueden ser utilizados para fraudes financieros o robo de identidad.
Te Podría Interesar
Cómo identificar una estafa
- Mensajes que solicitan datos personales, contraseñas o claves bancarias.
- Enlaces a páginas que no pertenecen al dominio oficial de PAMI (www.pami.org.ar).
- Promesas de beneficios o pagos extraordinarios que parecen “demasiado buenos para ser verdad”.
Qué hacer para protegerse
- Nunca brindar datos personales o bancarios por correo, WhatsApp o redes sociales.
- Verificar siempre la fuente: ingresar directamente al sitio oficial de PAMI en lugar de hacer clic en enlaces desconocidos.
- Ante dudas, comunicarse con la línea oficial de PAMI: 138 (opción 1).
- Informar cualquier mensaje sospechoso a PAMI para que tomen medidas y adviertan a otros afiliados.
Los expertos recomiendan a los adultos mayores y a sus familiares mantener un nivel alto de alerta ante cualquier comunicación sospechosa. Con precaución y verificación, es posible evitar caer en estas estafas que buscan aprovecharse de la confianza en las instituciones de salud.