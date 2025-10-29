La nueva estafa que afecta a afiliados de PAMI y cómo evitar caer en ella

PAMI alerta sobre estafas por “phishing”: cómo identificar mensajes falsos y proteger los datos personales de los afiliados.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) o más conocido como PAMI, se convirtió nuevamente en objetivo de estafadores que buscan engañar a los afiliados mediante técnicas de phishing.

Este método consiste en que los delincuentes se hacen pasar por instituciones oficiales, enviando mensajes, correos electrónicos o enlaces a sitios web falsos que imitan la comunicación oficial del PAMI. El objetivo principal de estas estafas es obtener datos personales y bancarios de los usuarios, que luego pueden ser utilizados para fraudes financieros o robo de identidad.