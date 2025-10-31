Los seis acusados de golpear a mujeres y robar un arma policial en una Subcomisaría de Guaymallén

El confuso episodio que terminó con el robo de un arma policial en la Subcomisaría Conde de Buena Nueva , Guaymallén , desembocó la noche del jueves en la detención de seis hombres . Los sujetos también están sospechados de golpear a un grupo de mujeres con el que discutieron, por motivos que son materia de investigación, y agredir a una efectivo policial.

Los presuntos autores del hecho fueron identificados como Rubén Germán de Antonio (43) y su hijo José Rafael de Antonio López (19); Gustavo Sebastián Chacón Molina (43) y su hijo Gustavo Alexis Chacón (22) y los hermanos Gonzalo Natanael (22) y Matías Ezequiel Villegas de Antonio (20).

Los seis detenidos quedaron a disposición del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores José García Mango , quien aguardaba por una serie de medidas y la incorporación de pruebas y testimoniales al expediente para definir la situación procesal de los sujetos.

La reconstrucción que realizaron los detectives policiales, a la que accedió MDZ , señala que todo comenzó pasadas las 19 en el cruce de calles Buenos Vecinos y Buena Nueva , en el distrito de Colonia Segovia , Allí, cuatro mujeres, entre las que se encontraba una menor de 17 años, protagonizaron una fuerte discusión con los supuestos autores.

Al verse superadas por los hombres, subieron a una Volkswagen Suran blanca y intentaron evitarlos. No obstante, los sujetos comenzaron a seguirlas a bordo de una Volkswagen Amarok blanca, propiedad de Rubén de Antonio , agrega la información policial.

Detenido amarok La VW Amarok que protagonizó el confuso hecho en Guaymallén. MDZ.

Luego de recorrer más de cuatro kilómetros, arribaron hasta la Subcomisaría Conde, donde las mujeres descendieron y buscaron ingresar al edificio para resguardar su integridad física, de acuerdo con lo que posteriormente relataron a los funcionarios policiales.

En el interior de la dependencia, se encontraba en soledad una auxiliar, a quien las mujeres le pidieron auxilio. En ese instante, los sospechosos también ingresaron al lugar y comenzaron a golpear a las presuntas víctimas, así como también a la efectivo policial.

El robo del arma policial

Fue allí cuando, tal como surge de las testimoniales, un hombre de lentes —sería Rubén de Antonio— le arrebató el arma reglamentaria a la mujer policía, la cual tenía guardada en la muslera. Acto seguido, los señalados agresores salieron corriendo y se dieron a al fuga a bordo de la VW Amarok.

En tanto, las mujeres que protagonizaron el hecho quedaron en el interior de la Subcomisaría Conde y fueron aprehendidas de manera preventiva, mientras que la menor que las acompañaba quedó a disposición de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). También se ordenó el secuestro del vehículo en el que se movilizaban.

FotoJet(58) La dependencia del carril Godoy Cruz donde todo ocurrió. Google Maps.

Por su parte, la efectivo policial afectada fue trasladada al Hospital Santa Isabel de Hungría, para ser asistida por los golpes que recibió durante el dramático hecho.

Intenso operativo, detenciones y allanamientos

En paralelo, arribó hasta la escena personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) y de la División Robos y Hurtos, ambas dependientes de la Dirección de Investigaciones. Con apoyo de personal uniformado de la Subcomisaría El Sauce y la Unidad de Acción Preventiva (UAP) se logró dar con los seis sujetos a bordo de la VW Amarok.

Pese a las detenciones, ninguno de los sujetos llevaba consigo la pistola Hi-Power calibre 9 milímetros sustraída a la mujer policía, la cual tenía un cargador con doce municiones. Por eso, momentos más tarde, los efectivos de Investigaciones desarrollaron una serie de allanamientos en viviendas vinculadas a los sospechosos, aunque el resultado de las medidas fue negativo.

El análisis de cámaras y la versión de los detenidos

Por otro lado, desde la Oficina Fiscal N°1 Guaymallén dispusieron el relevamiento de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y de domicilios particulares, tanto en el lugar donde comenzó el altercado, como en la Subcomisaría Conde y alrededores. En ese sentido, se logró obtener material fílmico de una farmacia localizada a metros de la dependencia policial, cuyo contenido será analizado para verificar las declaraciones testimoniales plasmadas en el expediente.

2025-10-30 23_38_05-Window La Subcomisaría Conde, escenario de la agresión y posterior robo del arma. Google Street View.

En tanto, durante su aprehensión, los seis presuntos autores de la agresión a las mujeres y el robo del arma policial se defendieron asegurando que alrededor de las 17 fueron víctimas de un robo a mano armada en un comercio de calles Buena Nueva y Buenos Vecinos, lugar donde todo comenzó.

Frente a eso, salieron en persecución de las presuntas autoras, que serían las mujeres que se movilizaban en la VW Suran, vehículo que fue secuestrado e iba a ser peritado por la Policía Científica, al igual que la VW Amarok en la que iban los hombres.

Con respecto a esa versión, una alta fuente policial consultada puso en duda los relatos ofrecidos por ambas partes y no descartó que hubiese un trasfondo diferente al que aportaron.