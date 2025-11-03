"Admiración por el régimen nazi": se conocieron nuevos detalles sobre el joven que planeaba una masacre en un colegio

Un adolescente fue arrestado en Caballito tras una alerta del FBI. Buscan determinar si tenía contacto con otros grupos que difunden ideologías extremistas.

El barrio porteño de Caballito se encuentra en vilo por el caso del joven de 16 años que fue detenido por la Policía Federal Argentina acusado de planear un atentado en un colegio y difundir mensajes vinculados con el régimen nazi. Se busca determinar si el joven actuó solo o mantenía contacto con otros usuarios o grupos en línea.

En las últimas horas, los investigadores revelaron nuevos detalles sobre el adolescente. En primer lugar, determinaron que mostraba una “marcada admiración por el régimen nazi”. En sus redes sociales, el menor compartía mensajes violentos constantemente y publicaba simbología nazi.

A su vez, los investigadores detallaron que “glorificaba a distintos atacantes múltiples”. En una de las réplicas de un subfusil, los investigadores hallaron inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich, autor de la masacre de Carmen de Patagones.

Adolescente detenido armas (2) NA Qué encontraron en los cuadernos Según informó TN, los agentes de la Policía Federal encontraron una carta de despedida en una de las libretas. Además, en los cuadernos hallaron el detallado plan de ataque el joven había planeado.

armas Caballito NA El joven había anotado cómo simularía ser un policía y de qué manera aislaría a los alumnos en las aulas. Asimismo, llevaba un registro de los tiempos de respuesta de las fuerzas de seguridad y las posibles vías de escape.