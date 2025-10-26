Bochorno: hinchas del SIC y el CASI protagonizaron una pelea tras la semifinal de la URBA

El San Isidro Club (SIC) le ganó al Club Atlético San Isidro (CASI) la semifinal de la URBA. El próximo fin de semana disputará la final frente al Newman.

Una vez finalizado el partido, los hinchas se agarraron a las piñas.

El sábado por la tarde, se jugó una de las semifinales del Top 12 de la URBA. El clásico entre el Club Atlético San Isidro (CASI) y el San Isidro Club (SIC) terminó de la peor manera, ya que varios simpatizantes de ambos clubes se agarraron a las piñas.

Mirá cómo fue la pelea entre los hinchas del SIC y del CASI Pelea entre hinchas del SIC y del CASI El partido se disputó en el estadio de CASI, conocido como La Catedral. El SIC aseguró su pase a la final, tras vencer por 13-9 al CASI. El próximo fin de semana los de San Isidro disputarán la final por el título frente a Newman.

La pelea entre los hinchas del SIC y del CASI En las redes sociales se viralizó un video del momento en el que simpatizantes de ambos equipos se agarraron a las piñas una vez finalizado el encuentro.

Durante la semana, se vivieron días calientes, ya que la hinchada del SIC, conocida como “Los buenmozos de Boulogne”, había robado pasacalles y luego, los exhibieron en las tribunas.