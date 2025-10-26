De las alturas al "¿te querés casar conmigo?": la propuesta de casamiento con helicóptero en Potrerillos

El 26 de octubre quedó grabado en Mendoza por la elección legislativa, pero para una pareja significó algo más íntimo. Hoy domingo, en Potrerillos, Luján de Cuyo, un joven decidió transformar la jornada en un recuerdo eterno. Alquiló un helicóptero y eligió como escenario el paisaje de montañas y le propuso casamiento a su novia.

El objetivo fue claro: proponer casamiento. La escena quedó registrada en un video que llegó a MDZ y que muestra el momento exacto en que ella baja de la aeronave y él la espera de rodillas.

La secuencia ocurrió en la zona del dique, con un helicóptero amarillo como telón de fondo. La joven, identificada como Mariela Flores, descendió con cuidado. A pocos metros, su pareja ya tenía todo listo. Un banner violeta dominaba la escena. El mensaje era contundente y emotivo. La frase principal decía: “Te elegí a ti y te elegiría una y otra vez”, seguida de la pregunta final: “¿Quieres casarte conmigo?”.

La declaración se leyó completa en el lugar, según el registro que llegó de forma exclusiva a MDZ el 26 de octubre de 2025. El gesto, simple y directo, buscó unir sorpresa, romance y una postal difícil de olvidar.

La elección del sitio no fue casual. Potrerillos mezcla silencio y amplitud. El espejo de agua, los colores de la montaña y el cielo abierto crean un marco único . Muchos visitantes llegan por deporte o descanso. Ese domingo, el dique sumó un capítulo sentimental. La pareja eligió un punto con vista despejada. La aeronave tocó tierra, abrió puertas y dio paso al plan. Nada quedó librado al azar.

El cartel, la rodilla en alto y el espacio suficiente para que la frase se leyera sin apuros. La protagonista, sorprendida, se detuvo frente al mensaje. La imagen combinó adrenalina y calma. El ruido de rotores bajó, la atención subió y el momento se sostuvo con una pausa breve.

La frase que selló el momento

Más que un recurso estético, el banner funcionó como declaración. No hubo discursos largos ni artificios innecesarios. La frase “Te elegí a ti y te elegiría una y otra vez” expresó una promesa. La pregunta “¿Quieres casarte conmigo?” puso el broche. La propuesta llegó después de un aterrizaje controlado y con una organización artesanal. No hubo luces de estudio ni producción de evento.

Hubo, en cambio, intención clara, logística mínima y un paisaje que hizo su parte. La decisión de usar un cartel violeta también sumó identidad a la escena. El color se destacó en el terreno. El conjunto, visto desde el lente que compartieron con MDZ, construyó una historia de pocos minutos y alto impacto emocional.

Un 26 de octubre propio, más allá de las urnas

El calendario marcaba una fecha atravesada por la política. Aun así, la pareja eligió apropiársela. La convirtió en un hito personal. El gesto se impuso sobre el ruido de la agenda pública. No compitió con la elección. Corrió por otra vía. Los protagonistas decidieron que ese domingo quedara asociado a su historia y no solo a un trámite ciudadano. La escena, breve y cuidada, mostró un modo de celebrar el amor sin fastos ni protocolo. Un helicóptero, un cartel, una rodilla y una pregunta. Elementos simples que, combinados en el paisaje de Potrerillos, armaron un relato potente.

El video compartido con MDZ dejó una última impresión: la fuerza de lo directo. Ningún exceso, ninguna palabra de más. Un aterrizaje, un paso al frente y un mensaje que cualquiera puede entender. La jornada continuará en la memoria de los mendocinos por el recuento de votos. Para Mariela Flores y su pareja, en cambio, quedará como el día en que el paisaje de Luján de Cuyo se volvió cómplice. No hubo escenario mejor. No hizo falta nada más. El 26 de octubre quedó para ellos. Y la pregunta, escrita en violeta, ya forma parte de su nueva línea de tiempo.