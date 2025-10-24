Boda secreta en Las Vegas: quién es la influencer que se casó hace un año y lo reveló esta semana en LAM

Una influencer reveló en LAM que se casó en secreto con su pareja en Las Vegas hace más de un año. De quién se trata.

El programa LAM se convirtió en el escenario de una revelación inesperada por parte de Connie Ansaldi. La influencer y periodista dejó a todos boquiabiertos al confesar que se casó en secreto hace más de un año con su pareja, el ingeniero agrónomo Ignacio Eguren. El único que estuvo al tanto de esta discreta unión fue el conductor Ángel de Brito, a quien Ansaldi le había pedido estricta reserva.

El nivel de hermetismo con el que manejó su boda fue tal que incluso sorprendió a su círculo más íntimo. Connie Ansaldi narró cómo le contó los hechos al propio De Brito y así demostró la confianza que le tiene: “Hace un año atrás, un poco más, me casé y lo primero que hice, le juro, fue escribirle a Ángel y decirle: ‘Mirá, te voy a contar algo. Hice esto, por favor, si te enterás, no lo digas’”.

connie ansaldi pareja (1) Connie Ansaldi se casó en secreto en Las Vegas. Instagram La boda ultra bajo perfil de Connie Ansaldi La discreción no se limitó a los medios, sino que se extendió a su propia familia. Ansaldi reveló que su hijo se enteró del matrimonio tiempo después de la ceremonia. “Mi hijo me dijo: ‘Mamá, ¿cómo te vas a casar sin mí?’”, compartió la periodista en el ciclo de América.

connie ansaldi pareja (2) La influencer se casó con Ignacio Eguren. Instagram Connie Ansaldi también compartió detalles pintorescos sobre el gran día, que se celebró en Las Vegas. La elección del lugar se debió a la simplicidad de los trámites matrimoniales en esa ciudad, ya que, según explicó, casarse en Argentina le resultaba mucho más complejo burocráticamente. La influencer aseguró que se compró el vestido apenas un día antes del evento y adquirió el anillo en la calle, manteniendo la espontaneidad como regla.