A partir de qué horario se pueden volver a vender bebidas alcohólicas
El expendio de bebidas alcohólicas está prohibido desde las 20 de este sábado. Qué dice la norma del Código Electoral Nacional.
Los comicios cerraron en todo el país y se aguardan los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas, que se publicarán a las 21 de este domingo. Será justamente ese horario en el que finalice la veda que está vigente desde este sábado.
Es en raíz a esto que volverá a ser legal el expendio y la venta de bebidas alcohólicas a partir de ese horario, actividad que está prohibida desde las 20 de este sábado. Dicha restricción está explícita en el artículo 71 del Código Electoral Nacional.
Según consta en este artículo, está prohibido tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas, hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio, es decir, desde las 18. La norma aplica a supermercados, bares, restaurantes, kioscos, vinotecas y otros comercios, y su incumplimiento puede derivar en multas, clausuras y sanciones administrativas.
Las otras prohibiciones
- Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta metros (80m) alrededor de la mesa receptora. Si la finca fuese tomada a viva fuerza deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial;
- Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres (3) horas de ser clausurado;
- A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce (12) horas antes y tres (3) horas después de finalizada;
- Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo;
- La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta metros (80m) del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán mesas receptoras a menos de ochenta metros (80m) de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales o de distrito;
- A los electores, tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios;
- Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres (3) horas después de su cierre.