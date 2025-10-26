A partir de qué horario se pueden volver a vender bebidas alcohólicas

El expendio de bebidas alcohólicas está prohibido desde las 20 de este sábado. Qué dice la norma del Código Electoral Nacional.

Los comicios cerraron en todo el país y se aguardan los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas, que se publicarán a las 21 de este domingo. Será justamente ese horario en el que finalice la veda que está vigente desde este sábado.

Es en raíz a esto que volverá a ser legal el expendio y la venta de bebidas alcohólicas a partir de ese horario, actividad que está prohibida desde las 20 de este sábado. Dicha restricción está explícita en el artículo 71 del Código Electoral Nacional.

Según consta en este artículo, está prohibido tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas, hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio, es decir, desde las 18. La norma aplica a supermercados, bares, restaurantes, kioscos, vinotecas y otros comercios, y su incumplimiento puede derivar en multas, clausuras y sanciones administrativas.