Tijuana: cuándo se atrasa el reloj por el horario de invierno 2025
México se alista para el horario de invierno: Tijuana y otros municipios fronterizos deberán atrasar sus relojes una hora.
En los municipios de la franja fronteriza norte de México, entre los que se encuentra Tijuana(Baja California), se prepara un nuevo ajuste del reloj para dar comienzo al horario de invierno 2025. La fecha marcada es el domingo 2 de noviembre, cuando a las 2:00 a.m. los relojes deberán atrasarse una hora para marcar la 1:00 a.m.
Durante este cambio, la ciudad pasará del huso horario UTC-7 (horario de verano) a UTC-8 (horario estándar), con el objetivo de alinearse con la zona fronteriza de Estados Unidos y optimizar el uso de la luz natural.
¿Por qué solo aplica en Tijuana y otras zonas fronterizas?
La mayoría del territorio mexicano eliminó el cambio de horario estacional a partir de 2022. Sin embargo, ciertas zonas fronterizas lo mantienen para sincronizar actividades comerciales, escolares y laborales con Estados Unidos. Tijuana es una de aquellas ciudades donde este ajuste todavía se aplica.
Se recomienda que, durante la noche del sábado 1 al domingo 2 de noviembre, se adelante el ajuste en relojes analógicos, sistemas domésticos o automóviles. La mayoría de los dispositivos electrónicos configurados automáticamente harán el cambio de forma independiente.
Con este ajuste, Tijuana inicia el período de horario de invierno, que se mantendrá vigente hasta el próximo cambio de horario de verano, previsto para marzo de 2026 en la región fronteriza.