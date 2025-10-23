México: se esperan lluvias fuertes y vientos intensos este jueves
El pronóstico para este jueves en México marca lluvias al sur, viento fuerte en el norte y calor en el resto del país, con un clima cambiante que anticipa un cierre de semana inestable.
El pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre anticipa una jornada con contrastes en México. Mientras el norte sentirá el paso de nuevos vientos fuertes, el sur y el sureste seguirán bajo lluvias intermitentes. En el centro del país, el ambiente será templado y con nublados dispersos.
Durante el día, la onda tropical número 39 continuará desplazándose sobre el sur del territorio, manteniendo chubascos y lluvias fuertes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y la península de Yucatán. Hacia la tarde, se esperan tormentas eléctricas en estas regiones y oleaje elevado en las costas del golfo de Tehuantepec.
El norte de México estará muy ventoso
En el noroeste y norte de México, el flujo de la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos generarán vientos de hasta 80 km/h en Coahuila, con posibles torbellinos, además de lluvias dispersas en Sonora y Chihuahua.
El ambiente será más fresco en Baja California, donde se espera también un ligero descenso de temperatura hacia la noche. En tanto, un anticiclón en niveles medios se mantendrá sobre el altiplano mexicano, reduciendo la probabilidad de lluvias en zonas de la Mesa Central, el noreste y parte del centro del país, donde predominará el cielo medio nublado y temperaturas agradables.
Lluvias al sur y calor en la península
El sur de México se mantendrá húmedo por el paso de la onda tropical, con precipitaciones entre 25 y 50 mm en regiones de Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
En la península de Yucatán, las condiciones serán similares: calor durante el día y lluvias por la tarde, especialmente en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde también se registrarán vientos de hasta 50 km/h.
Temperaturas y panorama del clima en ciudades de México
Las temperaturas máximas alcanzarán los 40° en Sonora, Sinaloa, Coahuila y Yucatán, mientras que las mínimas descenderán hasta 0° en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Ciudades principales:
- Ciudad de México: máxima 24° | mínima 13° | cielo parcialmente nublado y ambiente templado.
- Guadalajara: máxima 30° | mínima 17° | posibles lluvias aisladas.
- Monterrey: máxima 31° | mínima 19° | viento moderado del sur.
- Veracruz: máxima 29° | mínima 22° | lluvias y viento del norte.
- Oaxaca: máxima 30° | mínima 20° | lluvias con descargas eléctricas.
- Tuxtla Gutiérrez: máxima 31° | mínima 22° | tormentas por la tarde.
- Mérida: máxima 34° | mínima 25° | calor y lluvias aisladas.
- Cancún: máxima 31° | mínima 26° | lluvias intermitentes y viento leve.