Alfredo Cornejo o Luis Petri: ¿quién fue el principal ganador de la elección?

El frente La Libertad Avanza - Cambia Mendoza ganó las elecciones con un margen amplio y resultó positiva la estrategia electoral pactada entre Alfredo Cornejo y Karina Milei. Ese resultado tiene igualmente muchas lecturas posibles hacia el futuro. Latente queda una duda: quién es el principal ganado y artífice del resultado. Los dos principales protagonistas fueron Alfredo Cornejo, que lideró la campaña e impulsó la alianza con Javier Milei para ir juntos, y Luis Petri, que encabezó la lista de diputados nacionales y tiene aspiraciones de ser candidato a gobernador.