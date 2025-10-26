Alfredo Cornejo o Luis Petri: ¿quién fue el principal ganador de la elección?
El frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza ganó la elección en Mendoza. Internamente hay una disputa tácita sobre quién fue el artífice del triunfo: Alfredo Cornejo como gobernador y armador o Luis Petri como candidato.
El frente La Libertad Avanza - Cambia Mendoza ganó las elecciones con un margen amplio y resultó positiva la estrategia electoral pactada entre Alfredo Cornejo y Karina Milei. Ese resultado tiene igualmente muchas lecturas posibles hacia el futuro. Latente queda una duda: quién es el principal ganado y artífice del resultado. Los dos principales protagonistas fueron Alfredo Cornejo, que lideró la campaña e impulsó la alianza con Javier Milei para ir juntos, y Luis Petri, que encabezó la lista de diputados nacionales y tiene aspiraciones de ser candidato a gobernador.
Cornejo encabezó la campaña con la idea de plebiscitar la gestión. En ese sentido, busca capitalizar el resultado, tras haber ejecutado una de las maniobras más arriesgadas desde que lidera Cambia Mendoza. Petri tuvo perfil obediente y se alineó fuertemente a la estrategia nacional. De hecho, se desafilió a la UCR y se sumó a las "fuerzas del cielo".
