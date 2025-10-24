Avanza en Las Heras la construcción de plazas inclusivas para chicos con TEA
Las Heras contará con dos parques inclusivos, con juegos sensoriales, zonas de calma y señalética adaptada.
El Honorable Concejo Deliberante de Las Heras aprobó la Ordenanza Nº 20, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Mendoza, que dispone la creación de dos espacios públicos inclusivos destinados a niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Los nuevos espacios estarán ubicados en el Parque de la Familia y el Parque de la Niñez, dos puntos centrales del departamento.
Te Podría Interesar
Características de los nuevos espacios en Las Heras
Según la norma, los lugares contarán con juegos sensoriales, zonas de calma y cartelería con pictogramas. Además, se incluirá señalética accesible y materiales que favorezcan la regulación sensorial y promuevan la interacción social respetuosa entre los niños y sus familias.
La ordenanza invita a organizaciones de la sociedad civil, familias, profesionales y especialistas en neurodivergencia a participar en el diseño de los espacios. El objetivo, según el texto, es que estos lugares respondan a las necesidades reales de la comunidad, promoviendo la inclusión y la accesibilidad en el ámbito público.
Presupuesto y ejecución
El proyecto será incluido en el presupuesto municipal 2026, autorizando al Departamento Ejecutivo a llevar adelante las medidas necesarias para su ejecución.
De esta manera, Las Heras busca consolidar políticas públicas de inclusión y cumplir con lo establecido por las Ordenanzas Nº 12/22 y Nº 16/12, vinculadas a la accesibilidad y a la creación de espacios recreativos adaptados.
La ordenanza publicada en el Boletín Oficial