Avanza en Las Heras la construcción de plazas inclusivas para chicos con TEA

Las Heras contará con dos parques inclusivos, con juegos sensoriales, zonas de calma y señalética adaptada.

Los nuevos espacios estarán ubicados en el Parque de la Familia y el Parque de la Niñez, dos puntos centrales del departamento.

Características de los nuevos espacios en Las Heras Según la norma, los lugares contarán con juegos sensoriales, zonas de calma y cartelería con pictogramas. Además, se incluirá señalética accesible y materiales que favorezcan la regulación sensorial y promuevan la interacción social respetuosa entre los niños y sus familias.

La ordenanza invita a organizaciones de la sociedad civil, familias, profesionales y especialistas en neurodivergencia a participar en el diseño de los espacios. El objetivo, según el texto, es que estos lugares respondan a las necesidades reales de la comunidad, promoviendo la inclusión y la accesibilidad en el ámbito público.

Presupuesto y ejecución El proyecto será incluido en el presupuesto municipal 2026, autorizando al Departamento Ejecutivo a llevar adelante las medidas necesarias para su ejecución.