Un hombre buscado por amenazas fue capturado en la Terminal de Ómnibus de San Rafael
El sujeto, de 50 años, fue capturado durante un control preventivo en San Rafael. Quedó a disposición de la Justicia.
Un hombre, de 50 años, que era buscado por una denuncia de amenazas fue capturado este lunes en la Terminal de Ómnibus de San Rafael. Tras el control preventivo que lo comprometió, el sospechoso quedó tras las rejas y podría ser imputado en las próximas horas.
El operativo se desarrolló en el marco de tareas habituales de prevención de delitos federales que lleva adelante personal de la División Unidad Operativa Federal San Rafael (DUOF), dependiente del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).
Te Podría Interesar
Con pedido de captura
En ese contexto, los uniformados identificaron a un sujeto y verificaron sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La consulta arrojó que el hombre registraba un pedido de captura activo por amenazas, detallaron fuentes del caso.
Ante esa situación, los efectivos dieron intervención al fiscal departamental Javier Giaroli, quien dispuso su inmediata detención.
El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), mientras avanzan las actuaciones judiciales vinculadas a la causa.