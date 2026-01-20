Cuáles son las cuatro droguerías de Mendoza inhabilitadas por la Anmat

La Anmat dispuso la baja de 50 droguerías en todo el país por certificados vencidos y sin trámites de renovación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) decidió inhabilitar 54 droguerías en todo el país por no presentar documentación al día y no contar con trámite de inicio de renovación. Cuatro de las droguerías son de Mendoza.

Anmat (7).JPG La Anmat dispuso la inhabilitación de 54 droguerías. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. La decisión de la Anmat Según la disposición 72/2026 de la Anmat publicada hoy en el Boletín Oficial de la Nación, las 54 droguerías tienen Certificados de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos vencidos y sin trámite de renovación iniciado. Dicho certificado tiene una vigencia de cinco años y si se vence la droguería tiene que iniciar la renovación en un plazo de 60 días.

Al quedar inhabilitadas, las droguerías no podrán realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, tampoco podrán realizar transacciones comerciales de medicamentos y especialidades medicinales.

medicamentos farmacia pami (4) Cuatro de las droguerías inhabilitadas están en Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ La Anmat es el organismo encargado de ejercer el control y fiscalización sobre la calidad y sanidad de los productos, substancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética humanas, como así también sobre el contralor de las actividades, procesos y tecnologías que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de dichos productos.

Además, tiene bajo su órbita de control las actividades de producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito, en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana