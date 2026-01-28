Anses: quiénes cobran este miércoles 28 de enero según el calendario de pagos
La Anses avanza con el calendario de pagos y este miércoles se acreditan haberes superiores al mínimo y prestaciones por desempleo.
Este miércoles 28 de enero continúa el calendario de pagos de la Anses, en una etapa que incluye jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, además de otras prestaciones que se liquidan en paralelo. Como en cada jornada, algunos cobros se ordenan por terminación del DNI y otros no requieren ese criterio.
El organismo recordó que los depósitos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria informada y que los fondos quedan disponibles una vez acreditados.
Quiénes cobran hoy miércoles 28 de enero
Según el calendario de pagos de Anses, este miércoles cobran los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, con documentos terminados en 6 y 7.
- Prestación por Desempleo – Plan 1, con documentos terminados en 8 y 9.
Además, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación del DNI.
Aumentos confirmados: cuánto subirán las prestaciones en febrero
Mientras se completan los pagos correspondientes a enero, la Anses ya confirmó el aumento previsto para febrero. El organismo aplicará un ajuste del 2,8%, en línea con el esquema de actualización que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $359.254. Además, miles de jubilados esperan que, como ocurrió en meses anteriores, se mantenga el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. De confirmarse ese refuerzo, el monto total a cobrar en febrero ascendería a $429.254.
Desde la Anses señalaron que el objetivo de estos ajustes es acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales.