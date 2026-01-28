Anses: quiénes cobran este miércoles 28 de enero según el calendario de pagos

Este miércoles 28 de enero continúa el calendario de pagos de la Anses , en una etapa que incluye jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, además de otras prestaciones que se liquidan en paralelo. Como en cada jornada, algunos cobros se ordenan por terminación del DNI y otros no requieren ese criterio.

El organismo recordó que los depósitos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria informada y que los fondos quedan disponibles una vez acreditados.

Además, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación del DNI .

Mientras se completan los pagos correspondientes a enero, la Anses ya confirmó el aumento previsto para febrero. El organismo aplicará un ajuste del 2,8%, en línea con el esquema de actualización que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Anses ya definió el aumento que se aplicará a las jubilaciones en febrero.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $359.254. Además, miles de jubilados esperan que, como ocurrió en meses anteriores, se mantenga el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. De confirmarse ese refuerzo, el monto total a cobrar en febrero ascendería a $429.254.

Desde la Anses señalaron que el objetivo de estos ajustes es acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales.