Anses: quiénes cobran este martes 27 de enero según el calendario de pagos
La Anses continúa con el calendario de pagos y este martes se acreditan jubilaciones superiores al mínimo y otras prestaciones.
El martes 27 de enero sigue avanzando el calendario de pagos de la Anses, en una etapa del cronograma que alcanza principalmente a jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. A estos cobros se suman otras prestaciones que se pagan en paralelo y no dependen de la terminación del DNI.
Desde el organismo previsional recordaron que los haberes se depositan directamente en la cuenta bancaria informada y quedan disponibles una vez acreditados, sin necesidad de realizar trámites presenciales.
Te Podría Interesar
Quiénes cobran hoy martes 27 de enero
De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este martes cobran los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, con documentos terminados en 4 y 5.
- Prestación por Desempleo – Plan 1, con documentos terminados en 6 y 7.
Además, continúan los pagos de las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento— y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica del DNI.