Anses: quiénes cobran este martes 27 de enero según el calendario de pagos

La Anses continúa con el calendario de pagos y este martes se acreditan jubilaciones superiores al mínimo y otras prestaciones.

El martes 27 de enero sigue avanzando el calendario de pagos de la Anses, en una etapa del cronograma que alcanza principalmente a jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. A estos cobros se suman otras prestaciones que se pagan en paralelo y no dependen de la terminación del DNI.

Desde el organismo previsional recordaron que los haberes se depositan directamente en la cuenta bancaria informada y quedan disponibles una vez acreditados, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este martes cobran los siguientes grupos: