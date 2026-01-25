Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran la última semana de enero

Este lunes 26 de enero, Anses comienza con el último tramo del calendario de pagos correspondiente a enero.

Anses avanza con el calendario de pagos este martes 13 de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia este lunes 26 de enero la última semana del calendario de pagos correspondiente al mes. El esquema incluye un aumento del 2,47% en las prestaciones y un bono extraordinario de $70.000 para jubilaciones mínimas y pensiones.

Calendario de pagos: quiénes cobran el lunes 26 Durante la última semana de enero se completan los pagos para quienes perciben haberes superiores al mínimo. En este tramo, los cobros avanzan de manera escalonada de la siguiente manera: