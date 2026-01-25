Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran la última semana de enero
Este lunes 26 de enero, Anses comienza con el último tramo del calendario de pagos correspondiente a enero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia este lunes 26 de enero la última semana del calendario de pagos correspondiente al mes. El esquema incluye un aumento del 2,47% en las prestaciones y un bono extraordinario de $70.000 para jubilaciones mínimas y pensiones.
Calendario de pagos: quiénes cobran el lunes 26
Durante la última semana de enero se completan los pagos para quienes perciben haberes superiores al mínimo. En este tramo, los cobros avanzan de manera escalonada de la siguiente manera:
Lunes 26 de enero: titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, con documentos terminados en 2 y 3.
Martes 27 de enero: documentos terminados en 4 y 5.
Miércoles 28 de enero: documentos terminados en 6 y 7.
Jueves 29 de enero: documentos terminados en 8 y 9.
Cuánto cobran los jubilados en enero
Con la actualización de enero, la jubilación mínima asciende a $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben hasta el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total mensual a $419.299,32. En tanto, la jubilación máxima pasa a ser de $2.350.453,70.