Anses: cómo se pueden cobrar la AUH y otros planes por billeteras virtuales

Anses impulsa el cobro digital de asignaciones por billeteras virtuales y abre la puerta a intereses diarios.

Anses y el uso de las billeteras virtuales para el cobro.

En un contexto de digitalización creciente de la economía argentina, Anses consolidó en 2026 una transformación en la forma en que millones de beneficiarios reciben sus prestaciones sociales. La entidad profundizó su alianza con billeteras virtuales, permitiendo que las asignaciones sociales se cobren de forma directa en estas aplicaciones con beneficios adicionales, entre ellos la posibilidad de ganar intereses diarios.

Adiós a las filas: ventajas de cobrar Anses por vía digital Históricamente, los beneficiarios de planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o asignaciones familiares debían concurrir a bancos públicos o privados para retirar sus haberes, enfrentándose a largas esperas en cajeros y a la necesidad de gestionar el dinero casi exclusivamente en efectivo. Con la implementación de la interoperabilidad de claves virtuales uniformes (CVU), las billeteras virtuales se consolidaron como opciones válidas para el cobro de prestaciones estatales.

Además de la comodidad, este nuevo sistema ofrece cuentas remuneradas que generan intereses diarios sobre los saldos, lo que ayuda a que el valor de las asignaciones no se diluya con la inflación mientras los beneficiarios utilizan la plata a lo largo del mes.

Plataformas habilitadas y beneficios adicionales Varias billeteras virtuales ya fueron autorizadas por Anses y ofrecen distintos servicios según sus características y alcance territorial:

Mercado Pago: líder en el país y pionera en este sistema, con una red de aceptación amplia en comercios y la posibilidad de rendir fondos a través de un fondo común de inversión.

Naranja X: con fuerte presencia en el interior del país, combina servicios digitales con soporte físico en sucursales y tasas de interés competitivas para saldos en cuenta.

Plus Pagos (Grupo Petersen): foco regional en provincias como Santa Fe y Entre Ríos, integrando pagos de programas sociales con servicios públicos locales. Estas plataformas permiten no solo el cobro de la prestación mensualmente, sino también usar ese dinero para pagar con códigos QR, hacer transferencias o ahorrar sin necesidad de ir a un banco físico.