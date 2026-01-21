Anses: cómo se pueden cobrar la AUH y otros planes por billeteras virtuales
Anses impulsa el cobro digital de asignaciones por billeteras virtuales y abre la puerta a intereses diarios.
En un contexto de digitalización creciente de la economía argentina, Anses consolidó en 2026 una transformación en la forma en que millones de beneficiarios reciben sus prestaciones sociales. La entidad profundizó su alianza con billeteras virtuales, permitiendo que las asignaciones sociales se cobren de forma directa en estas aplicaciones con beneficios adicionales, entre ellos la posibilidad de ganar intereses diarios.
Adiós a las filas: ventajas de cobrar Anses por vía digital
Históricamente, los beneficiarios de planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o asignaciones familiares debían concurrir a bancos públicos o privados para retirar sus haberes, enfrentándose a largas esperas en cajeros y a la necesidad de gestionar el dinero casi exclusivamente en efectivo. Con la implementación de la interoperabilidad de claves virtuales uniformes (CVU), las billeteras virtuales se consolidaron como opciones válidas para el cobro de prestaciones estatales.
Además de la comodidad, este nuevo sistema ofrece cuentas remuneradas que generan intereses diarios sobre los saldos, lo que ayuda a que el valor de las asignaciones no se diluya con la inflación mientras los beneficiarios utilizan la plata a lo largo del mes.
Plataformas habilitadas y beneficios adicionales
Varias billeteras virtuales ya fueron autorizadas por Anses y ofrecen distintos servicios según sus características y alcance territorial:
Mercado Pago: líder en el país y pionera en este sistema, con una red de aceptación amplia en comercios y la posibilidad de rendir fondos a través de un fondo común de inversión.
Naranja X: con fuerte presencia en el interior del país, combina servicios digitales con soporte físico en sucursales y tasas de interés competitivas para saldos en cuenta.
Plus Pagos (Grupo Petersen): foco regional en provincias como Santa Fe y Entre Ríos, integrando pagos de programas sociales con servicios públicos locales.
Estas plataformas permiten no solo el cobro de la prestación mensualmente, sino también usar ese dinero para pagar con códigos QR, hacer transferencias o ahorrar sin necesidad de ir a un banco físico.
Quiénes pueden optar por esta modalidad
Actualmente, las prestaciones sociales que se pueden cobrar a través de billeteras virtuales incluyen:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por embarazo (AUE)
Asignaciones familiares (SUAF)
Tarjeta Alimentar (ahora acreditada en la cuenta elegida)
Programa Hogar para compra de garrafas
Vouchers educativos y asignaciones por pago único como matrimonio o nacimiento.
Por el momento, las jubilaciones y pensiones contributivas siguen con regulación más estricta, con prioridad para cuentas bancarias tradicionales (CBU), aunque existe presión de sectores del ecosistema fintech para habilitar estas prestaciones también en billeteras digitales.
Cómo habilitar el cobro por billetera virtual
El trámite para cambiar el medio de cobro es gratuito y puede hacerse de forma digital sin gestores: primero se ingresa a «Mi Anses» con el CUIL y la clave de seguridad social, se selecciona «Cobros» y luego «Cambiar lugar de cobro», eligiendo «Billetera virtual» y la plataforma deseada. Una vez informado el CVU correspondiente, la billetera queda habilitada para recibir los depósitos mensuales.