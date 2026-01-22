Presenta:

Pensiones No Contributivas de Anses: cuál es el monto en febrero 2026

Anses confirmó el aumento de febrero: así quedan las Pensiones No Contributivas con el bono extra y los nuevos montos vigentes.

Anses aplicará un aumento del 2,85% en las Pensiones No Contributivas desde febrero.Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un aumento del 2,85% en febrero, según lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El ajuste acompaña la inflación de diciembre y se suma al bono extraordinario de $70.000 que también recibirán los beneficiarios.

Qué son las PNC y a quiénes alcanzan

Las pensiones no contributivas están destinadas a grupos vulnerables que no acceden a una jubilación tradicional. Se dividen en cuatro categorías:

  • Personas con invalidez total y permanente.

  • Madres de siete o más hijos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Pensiones graciables otorgadas por el Congreso.

Con el bono de $70.000, las PNC por invalidez superan los $320.000. Foto: Anses

Los montos en febrero 2026

Con el aumento y el bono, los valores quedan de la siguiente manera:

  • PNC por invalidez o vejez: $321.111,27

  • PNC para madres de siete hijos: $428.730,40

  • PUAM: $356.984,31

  • Jubilación mínima: $428.730,40

  • Jubilación máxima: $2.413.915,96

El impacto del aumento

El refuerzo de febrero busca sostener el ingreso de quienes dependen de estas prestaciones. Con el bono adicional, las pensiones mínimas superan los $320.000 y las jubilaciones mínimas alcanzan más de $428.000. Las PNC y la PUAM siguen siendo un pilar de asistencia social en un contexto económico desafiante, garantizando un ingreso básico para quienes más lo necesitan.

