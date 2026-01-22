Pensiones No Contributivas de Anses: cuál es el monto en febrero 2026

Anses confirmó el aumento de febrero: así quedan las Pensiones No Contributivas con el bono extra y los nuevos montos vigentes.

Anses aplicará un aumento del 2,85% en las Pensiones No Contributivas desde febrero.Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un aumento del 2,85% en febrero, según lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El ajuste acompaña la inflación de diciembre y se suma al bono extraordinario de $70.000 que también recibirán los beneficiarios.

Qué son las PNC y a quiénes alcanzan Las pensiones no contributivas están destinadas a grupos vulnerables que no acceden a una jubilación tradicional. Se dividen en cuatro categorías:

Personas con invalidez total y permanente.

Madres de siete o más hijos.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones graciables otorgadas por el Congreso. En noviembre, las asignaciones, jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 3,47% Foto: Anses Con el bono de $70.000, las PNC por invalidez superan los $320.000. Foto: Anses Los montos en febrero 2026 Con el aumento y el bono, los valores quedan de la siguiente manera: