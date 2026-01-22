Pensiones No Contributivas de Anses: cuál es el monto en febrero 2026
Anses confirmó el aumento de febrero: así quedan las Pensiones No Contributivas con el bono extra y los nuevos montos vigentes.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un aumento del 2,85% en febrero, según lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El ajuste acompaña la inflación de diciembre y se suma al bono extraordinario de $70.000 que también recibirán los beneficiarios.
Qué son las PNC y a quiénes alcanzan
Las pensiones no contributivas están destinadas a grupos vulnerables que no acceden a una jubilación tradicional. Se dividen en cuatro categorías:
Personas con invalidez total y permanente.
Madres de siete o más hijos.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Pensiones graciables otorgadas por el Congreso.
Los montos en febrero 2026
Con el aumento y el bono, los valores quedan de la siguiente manera:
PNC por invalidez o vejez: $321.111,27
PNC para madres de siete hijos: $428.730,40
PUAM: $356.984,31
Jubilación mínima: $428.730,40
Jubilación máxima: $2.413.915,96
El impacto del aumento
El refuerzo de febrero busca sostener el ingreso de quienes dependen de estas prestaciones. Con el bono adicional, las pensiones mínimas superan los $320.000 y las jubilaciones mínimas alcanzan más de $428.000. Las PNC y la PUAM siguen siendo un pilar de asistencia social en un contexto económico desafiante, garantizando un ingreso básico para quienes más lo necesitan.