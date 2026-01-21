Atención: el rotundo cambio de Anses con el pago de las jubilaciones para febrero

Anses tomó una fuerte medida respecto del pago de las jubilaciones para el próximo mes de febrero. Los detalles.

Anses confirmó que se adelanta el pago de jubilaciones en febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó que se adelantó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de febrero de 2026, con varias definiciones clave para los más de seis millones de beneficiarios del sistema previsional argentino.

Según el organismo, las fechas de cobro se adelantaron respecto a meses anteriores, lo que permitirá a los beneficiarios organizarsu liquidación antes de los próximos feriados de Carnaval. Además, en el marco del régimen de movilidad mensual vigente, se aplicará un nuevo incremento en los haberes previsionales basado en la inflación de diciembre.

El presidente Javier Milei confirmó que el aumento previsto será del 2,8%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio pasará de $349.299,32 en enero a $359.079,70 en febrero.

¿Qué incluye el aumento de Anses? La movilidad impactará de manera proporcional en todas las escalas de jubilaciones y pensiones. Además, continúa la expectativa entre los beneficiarios sobre la continuidad del bono previsional que en los últimos meses fue de $70.000. De mantenerse este refuerzo, quienes perciben la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $429.079,70 en febrero.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Anses confirmó la medida. Fechas de pago según DNI La ANSES detalló el calendario de pago para quienes perciben haberes que no superan el haber mínimo: