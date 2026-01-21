Por una obra de Aguas Mendocinas cortarán el servicio de agua potable en tres departamentos este viernes

El próximo viernes 23 de enero, la empresa Aguas Mendocinas iniciará un nuevo operativo para la instalación de 2 caudalímetros sobre acueductos del establecimiento potabilizador Luján II, motivando así un corte en el servicio de agua potable que afectará a vecinos de tres departamentos.

Las obras comienzan a las 5 de la mañana, por lo que este seria el horario del inicio del corte, el cual podría extenderse entre 24 y 36 horas después, según cómo se desarrolle el procedimiento que ya tuvo varios antecedentes el año pasado.

La empresa instalará caudalímetros sobre los acueductos 350 mm y 450 mm, a la salida del establecimiento potabilizador Luján II. La obras comienzan a las 5 de la mañana del viernes y se extenderán, si todo sale según lo planificado, durante 6 horas.

Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 36 horas posteriores a la instalación.

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aguas Mendocinas, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

Las obras se enmarcan en el Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana por parte de la empresa, que cuenta con una inversión de más de USD 5.1 millones. Estos nuevos caudalímetros se suman a los 10 que ya fueron instalados: 2 en el establecimiento potabilizador Benegas, 3 en el de Alto Godoy, 1 en la Plaza Cioppo de Luján, y 3 en Godoy Cruz. 1 potabilizador Potrerillos.

aeroclub obras aguas mendocinas-29 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Recomendaciones para un uso solidario del agua

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del sábado por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.