Sube el plazo fijo: banco por banco, las nuevas tasas vigentes desde el 22 de enero

Los rendimientos del plazo fijo en pesos varían según el banco: comparar tasas es indispensable antes de invertir.

Las tasas de plazo fijo volvieron a actualizarse y vuelve a ser una herramienta atractiva para ahorristas. Según el Régimen Informativo de Transparencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bancos reportaron sus rendimientos vigentes para colocaciones a 30 días.

Los bancos más grandes: cuánto se gana con $1.000.000 En el grupo de las principales entidades, el Banco Nación ofrece una TNA del 26%, lo que implica que un plazo fijo de $1.000.000 devuelve $1.021.333 al vencimiento. El Banco Provincia paga 25% ($1.020.833) y el Banco Macro se ubica entre los más altos con 27,5% ($1.022.917).

Por su parte, Santander reporta 21% ($1.017.500), Galicia 23% ($1.019.167), BBVA 23% ($1.019.167), Credicoop 25% ($1.020.833, tanto para clientes como no clientes), ICBC 23,5% ($1.019.583) y el Banco Ciudad 23% ($1.019.167).

En bancos más pequeños, las tasas superan el 30% para captar depósitos. Tasas más altas en bancos medianos y financieros En el segmento de entidades que informan tasas online para no clientes, aparecen rendimientos más elevados:

Banco de Comercio: 32%, la ganancia es de $1.026.667

Banco Meridian y Banco VOII: 32%, la ganancia es de $1.026.667

Crédito Regional Cía. Financiera: 32,5%, la ganancia es de $1.026.875

Banco CMF: 31,75%, la ganancia es de $1.026.458 También se destacan el Banco Bica y Mariva con 30% ($1.025.000) y el Banco Hipotecario, que paga 27,5% a clientes y hasta 30% a no clientes ($1.025.000).