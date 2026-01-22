Sube el plazo fijo: banco por banco, las nuevas tasas vigentes desde el 22 de enero
Los rendimientos del plazo fijo en pesos varían según el banco: comparar tasas es indispensable antes de invertir.
Las tasas de plazo fijo volvieron a actualizarse y vuelve a ser una herramienta atractiva para ahorristas. Según el Régimen Informativo de Transparencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bancos reportaron sus rendimientos vigentes para colocaciones a 30 días.
Los bancos más grandes: cuánto se gana con $1.000.000
En el grupo de las principales entidades, el Banco Nación ofrece una TNA del 26%, lo que implica que un plazo fijo de $1.000.000 devuelve $1.021.333 al vencimiento. El Banco Provincia paga 25% ($1.020.833) y el Banco Macro se ubica entre los más altos con 27,5% ($1.022.917).
Por su parte, Santander reporta 21% ($1.017.500), Galicia 23% ($1.019.167), BBVA 23% ($1.019.167), Credicoop 25% ($1.020.833, tanto para clientes como no clientes), ICBC 23,5% ($1.019.583) y el Banco Ciudad 23% ($1.019.167).
Tasas más altas en bancos medianos y financieros
En el segmento de entidades que informan tasas online para no clientes, aparecen rendimientos más elevados:
Banco de Comercio: 32%, la ganancia es de $1.026.667
Banco Meridian y Banco VOII: 32%, la ganancia es de $1.026.667
Crédito Regional Cía. Financiera: 32,5%, la ganancia es de $1.026.875
Banco CMF: 31,75%, la ganancia es de $1.026.458
También se destacan el Banco Bica y Mariva con 30% ($1.025.000) y el Banco Hipotecario, que paga 27,5% a clientes y hasta 30% a no clientes ($1.025.000).
Qué significa para los ahorristas
La dispersión de tasas refleja dos estrategias bien marcadas: los bancos grandes mantienen rendimientos moderados y estables, mientras que las entidades más pequeñas y financieras apuestan por tasas superiores al 30% para atraer depósitos. Para los ahorristas, esto implica que un plazo fijo de $1.000.000 puede generar diferencias de hasta $10.000 en apenas 30 días, lo que convierte la comparación banco por banco en una decisión clave al momento de invertir.