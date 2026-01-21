Banco Nación: cuánto se gana en un plazo fijo depositando $1.000.000 hoy

En un contexto financiero aún desafiante para los ahorristas argentinos, el Banco Nación (BNA) modificó sus tasas de interés y se posiciona como una de las opciones para quienes buscan resguardar sus pesos en un plazo fijo tradicional. Es por eso que muchos buscan la alternativa para poder ahorrar en enero de 2026.

Según el simulador de plazos fijos disponible al 21 de enero, depositar $1.000.000 a 30 días en el Banco Nación genera una ganancia en torno a los $21.300 , cifra que se obtiene con la tasa nominal anual vigente para este instrumento.

Este rendimiento coloca al Nación entre los bancos con mejores propuestas dentro del sistema financiero tradicional, aunque la rentabilidad final siempre dependerá de la tasa que ofrezca cada entidad y del canal por el que se realice la colocación.

El informe sobre los plazos fijos al mismo 20 de enero muestra que algunos bancos privados también compiten por los depósitos:

Estas variaciones reflejan el escenario actual del mercado de plazos fijos, donde la libre fijación de tasas tras cambios regulatorios y decisiones del Banco Central influye en los resultados finales de las inversiones tradicionales en pesos.

El Banco Provincia y otras instituciones tienen rendimientos algo menores, aunque también atractivos para ciertos perfiles de inversor.

El Banco Macro, por ejemplo, ofrece tasas que pueden traducirse en ganancias cercanas a los $22.600 por millón a 30 días.

El ahorro en pesos a través de plazos fijos creció un 8,4% en octubre Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El ahorro en el plazo fijo del Banco Nación.

¿Por qué sigue siendo atractivo el plazo fijo?

A pesar de que las tasas no siempre alcanzan niveles que superen ampliamente la inflación mensual proyectada, el plazo fijo se mantiene como una alternativa accesible para pequeños y medianos ahorristas que buscan certidumbre sobre el rendimiento de su dinero sin asumir riesgos cambiarios o de mercado más volátiles que otras opciones (como activos financieros más complejos).

Además, las herramientas digitales del propio Banco Nación permiten simular fácilmente cuánto podría rendir una inversión según el capital y el plazo elegido, lo cual facilita la planificación financiera para quienes evalúan dónde colocar sus ahorros.