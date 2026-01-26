Anses ajusta las fechas de cobro de jubilados en febrero: a quiénes les cambia y por qué

El Gobierno informó ajustes puntuales en las fechas de pago de febrero para jubilados de Anses por el impacto administrativo de los feriados de Carnaval.

Febrero llega con un detalle que altera la rutina de cobro para miles de personas: el calendario de pagos de la Anses no seguirá exactamente el patrón de otros meses. La modificación es acotada, pero puede generar confusión si alguien espera cobrar en un día “de siempre”.

La razón es operativa: el tramo final del esquema se acomoda para evitar choques con jornadas no laborables vinculadas a Carnaval, aunque esos feriados estén ubicados a comienzos de marzo. Según se comunicó oficialmente, la reorganización fue avalada por el Poder Ejecutivo y ratificada por el presidente Javier Milei.

Qué cambia y qué se mantiene en Anses El punto central es que no hay variaciones en los importes ni en los derechos de los beneficiarios. No se toca el monto de la prestación, tampoco se modifican condiciones de acceso o requisitos. Lo que se mueve, en algunos casos, es el día exacto en que se acredita el haber. Para sostener el orden habitual por número de documento, se ajustan fechas específicas, sobre todo cerca del cierre del cronograma mensual. La Anses decidió acomodar ese tramo para evitar que la operatoria bancaria y administrativa quede afectada por el calendario de feriados.

Esta semana finaliza el calendario de pagos de mayo. Foto: Anses La Anses inicia el calendario de pagos de julio el martes 8, con bono y aumento del 1,5%. Anses

Cómo se cobra y si hay que hacer trámites El nuevo esquema ya está oficializado y se aplicará automáticamente. La acreditación se hará en las cuentas bancarias habituales y no se exige ninguna gestión extra, ni turno, ni presentación de documentación. Aun así, febrero se perfila como un mes “atípico” en materia previsional, porque no todos los beneficiarios tendrán exactamente la misma dinámica de cobro de otras ocasiones. Para evitar errores o idas innecesarias al banco, conviene mirar el calendario según el último número del documento.