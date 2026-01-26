Anses: quiénes cobran este lunes 26 de enero según el calendario de pagos

La Anses avanza con el calendario de pagos este lunes y comienza el turno de quienes superan el haber mínimo.

La Anses continúa con el cronograma de pagos de enero para distintas prestaciones.

El lunes 26 de enero marca un nuevo momento dentro del calendario de pagos de la Anses. A partir de esta fecha, el cronograma deja atrás a las jubilaciones mínimas y da paso a los haberes que superan el monto mínimo, además de continuar con otras prestaciones que se pagan en paralelo.

Desde el organismo previsional recordaron que los pagos se acreditan directamente en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario y que el dinero queda disponible una vez depositado.

Quiénes cobran hoy lunes 26 de enero según Anses De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este lunes cobran los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, con documentos terminados en 2 y 3.

Prestación por Desempleo – Plan 1, con documentos terminados en 4 y 5. Además, continúan los pagos de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y de las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica del DNI.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 El calendario de pagos organiza las fechas de cobro según cada beneficio. Mientras se completan los pagos correspondientes a enero, la Anses ya confirmó el aumento que se aplicará en febrero para jubilaciones y pensiones. El organismo definió un ajuste del 2,8%, en línea con el esquema de actualización que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).