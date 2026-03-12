Jubilación en Anses: los cinco errores en los aportes que pueden demorar el trámite

Las personas que están por jubilarse pueden iniciar el trámite en Anses hasta tres meses antes de cumplir la edad requerida, siempre que tengan los años de aportes necesarios. Sin embargo, muchos expedientes se demoran por errores en la historia laboral, aportes que no figuran o períodos trabajados que no aparecen en el sistema.

Antes de pedir turno para iniciar el trámite, especialistas previsionales recomiendan revisar en detalle los aportes registrados. Detectar inconsistencias a tiempo permite evitar demoras y posibles problemas en el cálculo del haber jubilatorio.

Al revisar el historial previsional, muchas personas encuentran inconsistencias que pueden complicar el proceso de jubilación . Las más comunes son las siguientes:

Cómo evitar que se demore el trámite de la jubilación en Anses.

Aportes anteriores a 1994 que no figuran

Los aportes realizados antes de julio de 1994 no siempre figuran en el sistema de consulta online. Si esos años no aparecen, el solicitante deberá presentar documentación que pruebe la relación laboral.

Empresas que ya no existen

Cuando una empresa cerró o fue absorbida por otra, demostrar los aportes puede resultar más complejo. En estos casos es útil reunir:

recibos de sueldo

certificados laborales

telegramas o constancias de empleo

También se puede solicitar en ANSES la llamada “sábana de aportes” con el DNI.

Empleos en organismos públicos

En algunos casos los aportes del sector público no figuran automáticamente porque organismos fueron fusionados o dejaron de existir. Para resolverlo, se recomienda consultar en Recursos Humanos del organismo correspondiente con el número de legajo.

Trabajo como autónomo o monotributista

Quienes trabajaron de forma independiente deben verificar que sus aportes estén registrados en los sistemas de la ex AFIP (actual ARCA) para que se incorporen correctamente al historial previsional.

Aportes en otras cajas previsionales

Las personas que trabajaron bajo cajas provinciales o profesionales deben tramitar un Reconocimiento de Servicios, un procedimiento necesario para que esos años se sumen al expediente de Anses.

Cómo revisar la historia laboral antes de jubilarse

El historial de aportes puede consultarse de forma online a través de la plataforma oficial.

Pasos para hacerlo:

Ingresar a Mi Anses.

Acceder con la Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección Trabajo > Historia laboral.

Allí se pueden ver los períodos trabajados, declaraciones juradas de empleadores y aportes como autónomo o monotributista.

Cuándo se puede iniciar la jubilación

Para acceder a la jubilación ordinaria en Argentina se deben cumplir dos requisitos principales:

60 años para mujeres

65 años para varones

30 años de aportes registrados

Si la persona ya cumple estas condiciones, puede iniciar el trámite hasta tres meses antes de alcanzar la edad jubilatoria.

Además, cuando se superan los 30 años de aportes, el haber puede incrementarse un 1% adicional por cada año excedente, con un máximo considerado de 45 años de aportes.

Qué documentación pide Anses para iniciar el trámite

Una vez verificados los aportes, el interesado puede solicitar turno para comenzar el expediente previsional.

Los documentos básicos son:

DNI vigente

Formulario PS 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales)

Certificaciones de servicios, si faltan aportes en el registro

Recibos o comprobantes laborales, en caso de inconsistencias

Revisar toda esta información con anticipación permite evitar demoras y agilizar el acceso a la jubilación dentro del sistema previsional.