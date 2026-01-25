Cuánto recaudó Mendoza por la atención a extranjeros en hospitales públicos en 2025

A través de la creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), el Gobierno Provincial triplicó en 2025 el cobro que realiza sobre las prepagas y las obras sociales , quienes deben hacerse cargo del servicio que presta el Estado a sus afiliados, quienes en muchas ocasiones se atienden en hospitales públicos.

No obstante, el Reforsal también se ha encargado en los últimos meses del cobro que realiza la provincia a los Extranjeros (no residentes en Mendoza ) que también hacen uso del sistema público de Salud de la provincia.

En este caso, desde el Ministerio de Salud expresaron que, durante todo el 2025, ingresaron a las arcas provinciales $70 millones en concepto de pagos que han realizado Extranjeros por la atención en hospitales o centros de salud de Mendoza .

Anteriormente, cualquier extranjero que llegaba a la provincia -ya sea en calidad de turista o solo de paso- y se atendía en algún hospital estatal, no debía abonar ningún tipo de atención de un médico o especialista; cómo sí ocurre en otros países, como por ejemplo en Chile.

Esto cambió el 1 de agosto del 2024, con la oficialización de parte del Gobierno del cobro de la atención médica a los extranjeros en los hospitales públicos , que fue una medida votada por la Legislatura a través de la creación del Reforsal.

La titular del Reforsal, Daniela Correa, señaló a MDZ que durante todo 2025, el Reforsal recaudó unos $70 millones por este concepto, correspondientes a 461 extranjeros, lo que equivale a un promedio de poco más de $150.000 por paciente.

“En términos generales puede parecer un número bajo, pero equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad”, explicó Correa luego de dar detalles de estos datos.

Respecto a los tratamientos que se realizan mayoritariamente a los extranjeros, explicó que en general son consultas ambulatorias. "Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general", amplió.

En tanto, hay una mayor incidencia de extranjeros de Chile, así como también de Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay.

Como casos "resonantes", Correa indicó que hubo también operativos para traslados en helicópteros para dos personas oriundas de Suiza y también para una francesa, quienes se accidentaron en la ruta 7 en Alta Montaña en octubre pasado y se requirió del traslado rápido al hospital Central. En estos casos, representó un costo aproximado de $20 millones.

Si bien se habló y especuló en su momento de los "tours sanitarios" que le costaban millones al Estado Mendocino, los datos marcan ahora una baja atención a extranjeros, teniendo en cuenta uque, según los propios datos del Gobierno meses atrás, se atendían al año "unos 3.000 extranjeros" en el sector público mendocino, representando un 2 o 3% de la población que usualmente se atiende en los efectores públicos.

Quiénes deben pagar la atención en un hospital público de Mendoza

Según reglamentó el Gobierno Provincial, se cobra la atención en los hospitales públicos de Mendoza a los extranjeros en tránsito y con residencia provisoria.

El Articulo 19 de la Ley 9535 indica que se considera a "no residentes" "a los pacientes de nacionalidad extranjera que se encuentren en las categorías de residentes transitorios y precarios, conforme a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Migraciones N° 25.871. En estos casos, los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes, con cargo a la entidad pública o privada que brinde dicha cobertura en su país de origen".

Y se agrega que "en el caso de los pacientes de nacionalidad extranjera no residentes en la Provincia con cobertura de salud pública o privada en su país de origen, los gastos de la asistencia que reciban deberán ser solventados por su cuenta con cargo a la entidad que brinde dicha cobertura en su país de origen mediante la emisión del correspondiente comprobante de atención y de pago a efectos la gestión y tramitación por el interesado ante quien corresponda".

Cuánto le cuesta a un extranjero la atención en un hospital público de Mendoza

A través de unidades de medida, que son asistenciales, quirúrgicas, bioquímicas, de trasplante y de internación, el Gobierno difundió la escala de valores actualizada en el sitio oficial del Reforsal.

Por ejemplo, una consulta médica o profesional cuesta $13.000, mientras que la consulta médica en una subespecialidad (cardiología, psiquiatría, nefrología, neurología, neurocirugía, oncología, urología, etc.) tiene un valor de $19.500. En tanto, una consulta de urgencia en guardia (que incluye observación hasta 6 horas, RX simple, electrocardiograma y laboratorio niveles 1, 2 y 3), su costo está valuado en $81.900.

aso del servicio de emergencia de ambulancia con médico para traslado hacia cualquier efector sanitario (hasta 30km de recorrido), tiene un costo de $130.000; mientras

que el traslado de un paciente en modo aéreo con helicóptero, su valor actual es de $2,08 millones.

La internación en clínica de adultos cuesta $299.000 cada día; mientras que lo mismo cuesta el día clínico pediátrico de baja complejidad. En tanto, el de mediana complejidad tiene un valor de $338.000; y el de alta complejidad, de $390.000.