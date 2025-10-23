Choque frontal en la ruta 7: trasladaron en helicóptero a los turistas europeos

Primero trasladaron a los turistas al hospital de Uspallata y después al Central. Después del choque ya está transitable la ruta 7.

El accidente fue en ruta 7 zona Cortaderas entre Uspallata y Polvaredas.

En un complejo operativo trasladaron en helicóptero a los turistas extranjeros que protagonizaron un choque frontal en la ruta 7 esta mañana. Los dos suizos y la francesa fueron derivados en primera instancia al hospital Uspallata y después al hospital Central.

"El Ministerio de Seguridad armó un operativo aéreo con el helicóptero Halcón IV desde el hotel Uspallata hacia el Hospital Central", explicaron desde Gendarmería Nacional.

Así fue el traslado Traslado de heridos en helicoptero Un choque frontal en la ruta 7 Esta mañana, cerca de las 11.30 chocaron de frente un camión y un auto en la ruta 7. El accidente fue en la zona Cortaderas entre Uspallata y Polvaredas. La magnitud del siniestro obligó a las autoridades a cortar por un periodo el tránsito.

heridos traslado Los tres turistas europeos que fueron traslados desde Uspallata al hospital Central. Gendarmerìa Actualmente, el lso vehículos pueden transitar por la zona gracias a un bypass controlado por Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza. Las autoridades piden transitar con precaución.

Las primeras reconstrucciones del hecho marcan que la colisión entre ambos vehículos se habría dado de manera frontal, siendo el rodado de menor tamaño, un Fiat Cronos, el que se llevó la peor parte, y quien habría generado el choque.