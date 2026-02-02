Luis Caputo confirmó que le pagará este lunes al FMI con DEGs que adquirió del Tesoro de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó que el vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de este lunes por más de US$800 millones se realizará con DEGs que le compró al tesoro de Estados Unidos.

"Tenemos que pagarle los intereses al FMI y no se pagan con dólares sino con su propia moneda que se llama DEGs. No es ningún préstamo; es una operación común en la que estamos cancelando deuda. Al Tesoro de EE.UU. le compramos los DEGs y con ellos le pagamos al FMI con su propia moneda", dijo Caputo en declaraciones a radio Mitre.

En concreto, el pago al Fondo es por US$830 millones. Los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central (BCRA), ascendían a US$156 millones al miércoles pasado, última fecha de publicación del informe diario de la entidad monetaria. Por lo que a Economía le faltarían casi US$674 millones.

De esta manera, es la tercera operación que el Gobierno hace con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en menos de cuatro meses.

En octubre de 2025, el equipo económico recibió DEGs por unos US$1.185 millones y los utilizó para pagar al Fondo Monetario el primero de noviembre.

También, el Banco Central activó US$2.500 millones del swap de monedas, que se canceló después mediante deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), para girarle los dólares que Bessent usó para intervenir en el mercado de cambios local en la previa de las elecciones para manetener a raya el tipo de cambio.

Los vencimeintos con el FMI en el resto del año

Luego del pago de este lunes, el primero de uan serie de compromisos con el organismo internacional, al país le restan en lo que queda del año vencimientos por 3.218,6 millones de DEGs que, a cotización actual equivalen a US$4.667 millones.

Según datalló el Fondo en su págin web oficial, el último desembolso se realizará en las vísperas de Navidad, el 24 de diciembre y por un monto de de 250 millones de DEGs, unos US$362 millones.