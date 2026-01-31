Alerta Anmat: prohibieron una marca de aceite de oliva en todo el país
El organismo ordenó retirar el producto del mercado tras detectar que no contaba con registro sanitario y presentaba datos falsos en el rotulado.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó este viernes la prohibición de venta en todo el país, incluidos los sitios de comercio electrónico, de una marca de aceite de oliva que no se encontraba registrada ante el organismo.
Por qué prohibieron el aceite de oliva
La medida fue dispuesta mediante la resolución 192/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de una investigación iniciada a partir de la consulta de un consumidor. El relevamiento permitió detectar que el producto rotulado como “Aceite de Oliva extra virgen" de la marca Tierra de Oliva, elaborado en La Rioja, carecía de los registros sanitarios correspondientes.
Durante el análisis, Anmat también verificó que la información consignada en el envase era falsa. Por ese motivo, el organismo calificó el aceite como un producto “apócrifo” y prohibió su comercialización tanto en comercios físicos de todo el país como en las plataformas online.
La restricción alcanza a todos los lotes y fechas de vencimiento del producto. Desde Anmat explicaron que la decisión apunta a resguardar la salud de los consumidores, ya que al tratarse de un alimento sin registro no es posible garantizar su inocuidad, trazabilidad, condiciones de elaboración ni estándares de calidad.
Cómo funciona la Anmat y qué controla
La ANMAT es un organismo descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Cuenta con autonomía administrativa y tiene competencia en todo el territorio argentino.
Sus funciones, definidas por el Decreto 1490/1992, incluyen la regulación, el control y la fiscalización de los productos vinculados a la salud y el consumo humano. Entre ellos se encuentran medicamentos, alimentos, cosméticos, sustancias y tecnologías médicas, así como los procesos y actividades relacionadas con su elaboración, uso y comercialización.