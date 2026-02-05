"Me subió el diablo", rompió el silencio el chofer que se agarró a trompadas y dejó el colectivo andando

Luego del peligroso hecho, el chofer de la línea 113 salió a hablar y dio su versión de los hechos tras ser despedido por la empresa.

Un grave episodio ocurrió arriba de un colectivo de la línea 113 cuando un chofer se agarró a piñas con un pasajero y dejó el vehículo andando. Al conocerse esto, la empresa echó de inmediato al conductor, y ahora el hombre rompió el silencio.

Hacía quince años que Nicolás, el chofer en cuestión, trabajaba para esta compañía. "Jamás tuve un comportamiento similar. Ese día se me subió el diablo", aseguró. Al respecto, explicó cómo comenzó este hecho.

Video: la declaración del chofer Habló el chofer que dejó el colectivo andando "El colectivo me venía fallando la batería. Andaba mal. Esto me pasó en Villa Luro, me empezó a fallar y yo iba despacio para ver cómo podía llevar la unidad", relató. En el medio, un pasajero lo comenzó a insultar y pedirle que vaya más rápido: "Les expliqué que el colectivo tenía un desperfecto en la batería y no podía pasar los cambios".

Luego, les pidió que se bajaran "porque si no iba a tener que cortar el servicio", y uno de ellos, que según el chofer estaba borracho, lo hostigó hasta llegar a Flores. "Yo (estaba) solo, tenía miedo, no encontré ningún patrullero", dijo en diálogo con C5N.

El mea culpa del colectivero Luego de dar su versión, Nicolás admitió: "Reconozco el error que cometí de no llegar a poner el freno de mano. Intenté ponerlo pero fue tanto el miedo, la presión, el hostigamiento. El miedo me paralizó", y agregó que "no pasó nada de milagro".