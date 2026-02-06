Anses: estas son las cadenas de supermercados que ofrecen promociones a jubilados

La Anses no solo administra jubilaciones y pensiones para millones de argentinos, sino que también impulsa distintos beneficios para aliviar el gasto cotidiano. Durante febrero, el organismo conducido por Fernando Bearzi informó que continúan vigentes las promociones en supermercados para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del sistema previsional.

En total, la Anses tiene acuerdos con siete cadenas de supermercados que ofrecen descuentos especiales al pagar con el medio de cobro del haber previsional. A continuación, el detalle de qué supermercados participan y cómo funcionan los beneficios.

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea, que forman parte del Grupo Cencosud, siguen adheridas a los Beneficios Anses durante febrero. Los descuentos se aplican al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

Estas promociones suelen estar disponibles en días determinados y cuentan con topes de reintegro por operación o por mes. Además, quienes cobran a través del Banco Nación pueden sumar un 5% adicional pagando con BNA+ MODO, dentro del límite mensual establecido .

La cadena Día también participa del esquema de descuentos para jubilados y pensionados de Anses . El beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito vinculada a la prestación previsional.

En general, los reintegros tienen topes bajos por operación, lo que los vuelve útiles para compras frecuentes y de menor monto. Durante enero y febrero, Día ofrece un 10% de descuento con tope por compra, que suele aplicarse directamente en caja y puede variar según la sucursal. El beneficio es acumulable con el reintegro del Banco Nación para quienes cobran allí.

Coto

Coto continúa adherido a los Beneficios Anses en febrero. El descuento se aplica al pagar con tarjeta de débito del haber previsional, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La cadena mantiene un 10% de descuento de lunes a jueves para jubilados y pensionados en compras presenciales, con exclusiones por rubro. Quienes cobran en Banco Nación pueden sumar un 5% adicional usando BNA+ MODO. En este caso, el reintegro se acredita luego de la compra, directamente en la cuenta bancaria.

Carrefour

Carrefour también forma parte del esquema de descuentos para jubilados y pensionados de Anses. El beneficio se activa al pagar con tarjeta de débito asociada a la jubilación o pensión.

A través del programa Mi Carrefour, los mayores de 60 años y beneficiarios de Anses acceden a un 10% de descuento de lunes a viernes en alimentos, productos de limpieza y perfumería, con algunas exclusiones. Como en otras cadenas, el reintegro adicional del Banco Nación con BNA+ MODO puede combinarse según las condiciones vigentes.

Chango Más

Chango Más sigue ofreciendo beneficios para jubilados y pensionados dentro del programa de Beneficios Anses. La cadena aplica un 10% de descuento en compras presenciales para quienes paguen con tarjeta de débito Anses.

El descuento se aplica en línea de caja y puede combinarse con un 5% adicional del Banco Nación utilizando BNA+ MODO, siempre dentro de los topes mensuales establecidos.

De esta manera, la Anses mantiene vigente durante febrero una red de descuentos en supermercados que permite a jubilados y pensionados ahorrar en productos de consumo diario, aprovechando el uso de la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes.