Pagos Anses: guía rápida con fechas y claves para cobrar jubilación o pensión en febrero 2026
Anses definió el cronograma de febrero 2026 por terminación de DNI y conviene chequearlo antes de ir al banco.
Para muchas familias, el haber previsional es el ingreso que ordena el mes: cubre gastos fijos, medicamentos y compras básicas. Por eso, cuando empieza febrero de 2026, la pregunta se repite en todo el país: qué día se acredita el pago y cómo evitar vueltas innecesarias.
Anses organiza el calendario por terminación del DNI y, además, separa a los beneficiarios según el tipo de prestación y el rango de haberes, una diferencia que cambia fechas y evita aglomeraciones.
Qué prestaciones paga Anses y a quiénes alcanza
Dentro del sistema conviven varias ayudas con lógicas distintas. La jubilación corresponde a quienes cumplieron la edad y los aportes requeridos durante su vida laboral. La PUAM apunta a mayores de 65 años que no lograron completar aportes suficientes y acceden a un ingreso previsional mínimo. También están las pensiones por fallecimiento, destinadas a familiares directos del titular, y las pensiones vinculadas a discapacidad, que se otorgan según criterios y certificaciones médicas. A ese mapa se suman las Pensiones No Contributivas, que siguen un esquema de cobro propio dentro del mismo calendario oficial.
El cronograma oficial fija el inicio de cobro para Pensiones No Contributivas desde el 9 de febrero: los DNI finalizados en 0 y 1 cobran a partir del 9; los terminados en 2 y 3, desde el 10; los que finalizan en 4 y 5, desde el 11; los DNI con 6 y 7, desde el 12; y los finalizados en 8 y 9, desde el 13.
Para jubilaciones y pensiones del sistema previsional (SIPA) se distinguen dos tramos. En el primer intervalo de pago (haberes que no superan el monto establecido para ese tramo), el calendario arranca también el 9: DNI terminado en 0, desde el 9; en 1, desde el 10; en 2, desde el 11; en 3, desde el 12; en 4, desde el 13; en 5, desde el 18; en 6, desde el 19; en 7, desde el 19; en 8, desde el 20; y en 9, desde el 20. En cambio, para haberes que superan ese primer intervalo, el cobro comienza más tarde: DNI 0 y 1, desde el 23; 2 y 3, desde el 24; 4 y 5, desde el 25; 6 y 7, desde el 26; y 8 y 9, desde el 27.
Montos, requisitos y cómo verificar el depósito
El importe final varía según el beneficio y la historia laboral: en jubilaciones inciden aportes y salarios de referencia; en PUAM y pensiones rigen reglas propias, y durante el año pueden aplicarse actualizaciones dispuestas por el organismo. Para confirmar el monto exacto y el detalle de descuentos, la recomendación práctica es consultar los canales oficiales de Anses (Mi Anses o atención presencial con turno) antes de moverse. El cobro, en la mayoría de los casos, se deposita en cuenta bancaria, por lo que tener CBU informado y datos personales actualizados reduce demoras y rechazos.
Si en la fecha asignada el dinero no figura acreditado, conviene empezar por lo básico: revisar que la cuenta esté activa, que no haya cambios recientes de banco y que el beneficio no tenga una actualización pendiente. También puede ocurrir que algunas entidades acrediten con leves diferencias por procesos internos, aunque el cronograma marque el “desde” de cada terminación. Si el problema persiste, el camino formal es abrir un reclamo en Anses y pedir una revisión del caso con la documentación correspondiente. Como referencia, el calendario oficial establece además un plazo de validez para órdenes y comprobantes previsionales hasta el 12 de marzo de 2026, un dato útil si surge algún inconveniente administrativo.