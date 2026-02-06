Pagos Anses: guía rápida con fechas y claves para cobrar jubilación o pensión en febrero 2026

Para muchas familias, el haber previsional es el ingreso que ordena el mes: cubre gastos fijos, medicamentos y compras básicas. Por eso, cuando empieza febrero de 2026, la pregunta se repite en todo el país: qué día se acredita el pago y cómo evitar vueltas innecesarias.

Anses organiza el calendario por terminación del DNI y, además, separa a los beneficiarios según el tipo de prestación y el rango de haberes, una diferencia que cambia fechas y evita aglomeraciones.

Qué prestaciones paga Anses y a quiénes alcanza Dentro del sistema conviven varias ayudas con lógicas distintas. La jubilación corresponde a quienes cumplieron la edad y los aportes requeridos durante su vida laboral. La PUAM apunta a mayores de 65 años que no lograron completar aportes suficientes y acceden a un ingreso previsional mínimo. También están las pensiones por fallecimiento, destinadas a familiares directos del titular, y las pensiones vinculadas a discapacidad, que se otorgan según criterios y certificaciones médicas. A ese mapa se suman las Pensiones No Contributivas, que siguen un esquema de cobro propio dentro del mismo calendario oficial.

El cronograma oficial fija el inicio de cobro para Pensiones No Contributivas desde el 9 de febrero: los DNI finalizados en 0 y 1 cobran a partir del 9; los terminados en 2 y 3, desde el 10; los que finalizan en 4 y 5, desde el 11; los DNI con 6 y 7, desde el 12; y los finalizados en 8 y 9, desde el 13.

Anses Brenda Rocha/Shutterstock Para jubilaciones y pensiones del sistema previsional (SIPA) se distinguen dos tramos. En el primer intervalo de pago (haberes que no superan el monto establecido para ese tramo), el calendario arranca también el 9: DNI terminado en 0, desde el 9; en 1, desde el 10; en 2, desde el 11; en 3, desde el 12; en 4, desde el 13; en 5, desde el 18; en 6, desde el 19; en 7, desde el 19; en 8, desde el 20; y en 9, desde el 20. En cambio, para haberes que superan ese primer intervalo, el cobro comienza más tarde: DNI 0 y 1, desde el 23; 2 y 3, desde el 24; 4 y 5, desde el 25; 6 y 7, desde el 26; y 8 y 9, desde el 27.