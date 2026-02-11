AUH: cuánto sube en marzo tras el último dato de inflación

Tras conocerse la inflación de enero, que fue del 2,9%, la Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) en marzo de 2026. El ajuste se aplica mediante la actualización mensual basada en el IPC, según el índice oficial publicado por el Indec .

El incremento del 2,9% también impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, bajo el esquema de movilidad vigente desde abril de 2024, que toma como referencia directa el dato de inflación del mes previo.

Con el aumento ya confirmado, los montos brutos de las asignaciones quedan de la siguiente manera:

Tras la suba de la inflación en enero, la Anses actualizó los montos de la AUH. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Estos serán los montos que los títulares de la AUH y la tarjeta alimentar cobrarán desde el próximo mes. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del beneficio. De este modo, los valores efectivamente percibidos son:

El monto retenido se acumula y puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación.

Jubilaciones y pensiones en marzo 2026

Con el mismo porcentaje de aumento, los haberes previsionales quedan así:

Jubilación mínima sin bono: $369.495,16

Jubilación mínima con bono: $439.495,16

PNC Madres de 7 hijos sin bono: $369.495,16

PNC Madres de 7 hijos con bono: $439.495,16

PUAM sin bono: $295.596,53

PUAM con bono: $365.596,53

Extras que pueden cobrar los beneficiarios

Además de la AUH, algunos titulares pueden acceder al Complemento Leche, destinado a familias con hijos menores de 3 años. Este beneficio consiste en un pago fijo de $40.000, que no se actualiza por inflación.

Inflación de enero: el dato que define los aumentos

El INDEC informó que la inflación de enero fue del 2,9%, la más alta de los últimos diez meses. En la medición interanual, el IPC acumuló un 32,4%.

El rubro con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguido por Restaurantes y hoteles (4,1%), lo que volvió a presionar sobre el costo de vida y explica el impacto del ajuste en las prestaciones sociales.