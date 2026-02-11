Anses: así queda la jubilación mínima en marzo con el nuevo dato de inflación

Tras el último dato de inflación informado por el Indec, Anses definió los aumentos de marzo para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica aumentos mensuales para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, con dos meses de retraso. En este marco, tras conocerse el dato de inflación de enero, ya se puede calcular cuál será el incremento correspondiente a marzo.

Según informó el Indec este martes 10, la inflación fue del 2,9%. Este porcentaje se suma a los registros previos y es el que se toma como referencia para actualizar los haberes del tercer mes del año, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

Anses: impacto en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares Con este incremento, los jubilados que perciben la mínima pasarán a cobrar en marzo $369.560,34. A esto se le agregaría el bono refuerzo de $70.000 que el Gobierno viene otorgando en los últimos meses, lo que elevaría el haber mínimo a $441.572,40 en caso de confirmarse su continuidad.

Anses El aumento se calcula en base al IPC informado por el Indec. Brenda Rocha/Shutterstock En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzaría los $367.652,36 con bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicarían en $330.705,03. De esta manera, el aumento impacta de forma directa en todos los beneficios atados a la movilidad mensual.