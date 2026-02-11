Presenta:
El Gobierno va por la media sanción: con cambios acordados, están los votos contados

En medio de un clima de fuerte tensión política, el gobierno de Javier Milei busca este miércoles lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado.

El Gobierno nacional se prepara para un debate clave en el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso. Este miércoles, a partir de las 11, el Senado será escenario del primer gran desafío legislativo del año para la administración de Javier Milei: la media sanción de la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico y político del oficialismo.

Pese a los acuerdos, los sindicatos marchan en contra del gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encabezarán este miércoles desde las 14.30 una movilización frente al Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado y que el oficialismo busca convertir en ley.

La CGT avanzará con medidas contra la reforma laboral

La previa al día clave: negociaciones y cambios

En un contexto marcado por la tensión y la resistencia de sectores de la oposición, La Libertad Avanza trabajó contrarreloj junto a los bloques aliados para alcanzar los consensos necesarios que permitan avanzar con el proyecto. Según confirmó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el Gobierno aceptó introducir 28 modificaciones al texto original con el objetivo de destrabar apoyos y garantizar la aprobación.

Patricia Bullrich apuesta a aprobar la reforma laboral a mediados de febrero

Desde el entorno del oficialismo aseguran que los votos “están contados” y que el resultado sería favorable, lo que representaría un fuerte respaldo político para Milei en el arranque del año legislativo. La estrategia incluyó negociaciones con senadores dialoguistas y ajustes en artículos sensibles del proyecto, especialmente aquellos vinculados a indemnizaciones, períodos de prueba y modalidades de contratación.

