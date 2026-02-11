El Gobierno va por la media sanción: con cambios acordados, están los votos contados

Live Blog Post

La previa al día clave: negociaciones y cambios

En un contexto marcado por la tensión y la resistencia de sectores de la oposición, La Libertad Avanza trabajó contrarreloj junto a los bloques aliados para alcanzar los consensos necesarios que permitan avanzar con el proyecto. Según confirmó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el Gobierno aceptó introducir 28 modificaciones al texto original con el objetivo de destrabar apoyos y garantizar la aprobación.

Patricia Bullrich apuesta a aprobar la reforma laboral a mediados de febrero N/A

Desde el entorno del oficialismo aseguran que los votos “están contados” y que el resultado sería favorable, lo que representaría un fuerte respaldo político para Milei en el arranque del año legislativo. La estrategia incluyó negociaciones con senadores dialoguistas y ajustes en artículos sensibles del proyecto, especialmente aquellos vinculados a indemnizaciones, períodos de prueba y modalidades de contratación.