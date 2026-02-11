El Gobierno va por la media sanción: con cambios acordados, están los votos contados
En medio de un clima de fuerte tensión política, el gobierno de Javier Milei busca este miércoles lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado.
El Gobierno nacional se prepara para un debate clave en el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso. Este miércoles, a partir de las 11, el Senado será escenario del primer gran desafío legislativo del año para la administración de Javier Milei: la media sanción de la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico y político del oficialismo.