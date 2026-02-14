¿Cuánto paga Anses por la Prestación por Desempleo en febrero 2026 y cuándo se cobra?

La Prestación por Desempleo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) es una de las asistencias económicas destinadas a trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa justificada.

El beneficio garantiza un ingreso mensual por un período determinado, mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral. En febrero de 2026, los montos se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y ya tiene fechas definidas de cobro.

Se trata de una ayuda económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa, por finalización de contrato o por causas externas a su voluntad.

Cuánto pagará Anses la prestación por desempleo en febrero 2026. Foto: Télam

El tiempo durante el cual se cobra depende de los aportes realizados antes de la desvinculación. Además:

La prestación está dirigida exclusivamente a trabajadores formales alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.

Para acceder se debe:

Haber trabajado en relación de dependencia.

Contar con un mínimo de aportes registrados en los años previos al despido.

Haber quedado desempleado por causas no imputables al trabajador.

Quedan excluidos:

Monotributistas.

Trabajadores informales o no registrados (“en negro”).

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Se necesita presentar:

DNI.

Telegrama de despido o constancia de finalización de contrato.

Documentación que acredite los aportes realizados.

Puede gestionarse de dos maneras:

Online, a través de Atención Virtual en el sitio oficial de Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Presencial, solicitando turno en una oficina del organismo.

El pago se acredita en una cuenta bancaria asignada por Anses, que puede utilizarse con tarjeta de débito o para extracción por cajero automático.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en febrero 2026

El monto se calcula en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente.

Para febrero de 2026, el SMVM se ubica en torno a $346.800, por lo que los valores de la prestación quedan establecidos entre:

Monto mínimo: $173.400 (50% del SMVM).

Monto máximo: $346.800 (100% del SMVM).

El importe final que percibe cada beneficiario depende de:

El mejor salario promedio de los seis meses anteriores al despido.

La cantidad de meses con aportes registrados.

Cuándo paga Anses la Prestación por Desempleo en febrero

Anses organiza el cronograma según la terminación del DNI, dentro del calendario general de pagos.

En febrero de 2026, la Prestación por Desempleo se abonará entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, distribuyendo las terminaciones de DNI por día.

Como ocurre con otras prestaciones sociales, el organismo puede modificar fechas ante feriados o cuestiones operativas, por lo que se recomienda consultar el calendario oficial actualizado en la web de Anses.