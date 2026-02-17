Anses habilitó la inscripción a las Becas Progresar 2026: el paso a paso para postularse
ANSES habilita la inscripción a las Becas Progresar 2026 y a su vez explicó la guía paso a paso para postularse.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las Becas Progresar continuarán vigentes durante el año, ofreciendo apoyo económico a estudiantes de distintas edades y niveles educativos en todo el país. El organismo difundió los requisitos y el paso a paso para inscribirse de manera totalmente online a este beneficio que busca acompañar la continuidad educativa.
¿Quiénes pueden anotarse en Anses?
Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes argentinos —así como extranjeros con al menos dos años de residencia legal en Argentina— que estén estudiando en instituciones educativas públicas o privadas con reconocimiento oficial.
El beneficio tiene como objetivo acompañar a quienes:
Están cursando la educación obligatoria (primaria o secundaria).
Cursan estudios superiores en institutos terciarios o universidades nacionales.
Se forman en carreras estratégicas como Enfermería.
Realizan formación profesional a través de cursos avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica.
Si bien la mayoría de los programas tienen un tope de edad de 16 a 24 años, existen excepciones: quienes tengan hijos a cargo o personas con discapacidad pueden extender la postulación hasta los 35 años.
El plan se divide en cuatro líneas principales:
Progresar Obligatorio: para finalizar estudios primarios o secundarios.
Progresar Superior: orientado a estudiantes universitarios y terciarios.
Progresar Enfermería: diseñado para quienes cursan la carrera de enfermería, sin límite de edad para estudios avanzados.
Progresar Trabajo: destinado a cursos de formación profesional avalados por el INET.
¿Cómo inscribirse? Paso a paso
La inscripción es gratuita, sencilla y se realiza totalmente por Internet. El procedimiento oficial publicado incluye los siguientes pasos:
-
Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.
Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar o a la aplicación Progresar+.
Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
Confirmar la inscripción y seguir el estado del trámite desde la misma plataforma.
Es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados, ya que la aprobación del beneficio depende de la veracidad de la información ingresada.
Una vez aprobada la solicitud, Anses realiza el depósito del beneficio en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario. Los beneficiarios pueden seguir el estado de su inscripción o adjudicación desde la plataforma digital donde completaron el trámite.