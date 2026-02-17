Anses habilitó la inscripción a las Becas Progresar 2026: el paso a paso para postularse

ANSES habilita la inscripción a las Becas Progresar 2026 y a su vez explicó la guía paso a paso para postularse.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las Becas Progresar continuarán vigentes durante el año, ofreciendo apoyo económico a estudiantes de distintas edades y niveles educativos en todo el país. El organismo difundió los requisitos y el paso a paso para inscribirse de manera totalmente online a este beneficio que busca acompañar la continuidad educativa.

¿Quiénes pueden anotarse en Anses? Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes argentinos —así como extranjeros con al menos dos años de residencia legal en Argentina— que estén estudiando en instituciones educativas públicas o privadas con reconocimiento oficial.

El beneficio tiene como objetivo acompañar a quienes:

Están cursando la educación obligatoria (primaria o secundaria).

Cursan estudios superiores en institutos terciarios o universidades nacionales.

Se forman en carreras estratégicas como Enfermería.

Realizan formación profesional a través de cursos avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica. Si bien la mayoría de los programas tienen un tope de edad de 16 a 24 años, existen excepciones: quienes tengan hijos a cargo o personas con discapacidad pueden extender la postulación hasta los 35 años.

La fecha límite para la inscripción a Becas Progresar es el 17 de mayo Anses y las Becas Progresar. El plan se divide en cuatro líneas principales: