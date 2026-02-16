Ayuda Escolar Anses 2026: monto por hijo, requisitos y cómo cargar el certificado

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un refuerzo económico que se entrega una sola vez al año para acompañar el inicio del ciclo lectivo. Está pensado para cubrir parte de los gastos típicos de la escuela, como útiles, indumentaria y materiales.

Para acceder, el punto central es acreditar la cursada: sin certificado escolar actualizado no se habilita el cobro. Por eso, cada temporada muchas familias vuelven al mismo plan: verificar datos, pedir validación en la institución educativa y completar la carga digital para que el pago llegue a la cuenta bancaria.

El beneficio alcanza a niñas, niños y adolescentes de 4 a 17 años inclusive que asisten a establecimientos reconocidos por el sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada. Anses pide que se acredite la condición de alumno regular. Además, rigen límites de ingresos para el grupo familiar : hasta febrero, el tope informado es de $2.646.379 por integrante y $5.292.758 en total para el hogar. Hay una excepción clave: cuando el hijo o la hija tiene discapacidad, no se aplican restricciones de ingresos para este apoyo. En todos los casos, la aprobación depende de que la documentación presentada sea válida y esté correctamente cargada.

La gestión se hace de forma digital. Primero, hay que ingresar a la plataforma “ Mi Anses ” con los datos del titular. Luego, dentro del apartado relacionado con hijos, se elige la opción destinada a presentar la escolaridad. El sistema permite descargar un formulario por cada menor dentro del rango habilitado. Después, se genera el certificado con los datos del estudiante y del establecimiento, y se imprime.

Ese documento no sirve sin la intervención del colegio: debe ser completado, firmado y sellado por la institución educativa. Recién con ese paso cumplido se vuelve a ingresar al portal para cargar una foto clara del formulario ya validado. Un detalle práctico: este circuito depende de la atención administrativa de la escuela, porque la constancia debe quedar emitida oficialmente.

Monto confirmado para 2026 y cómo se deposita

Para el ciclo lectivo 2026, el valor anunciado es de $85.000 por cada hijo. La cifra se integra con un componente base que se actualiza por movilidad y un refuerzo extraordinario previsto en el Decreto 63/25, con el objetivo de sostener un piso de prestación equivalente al del año anterior. La modalidad de pago no cambia: una vez que Anses revisa el certificado escolar, lo valida y lo aprueba, el dinero se acredita en la cuenta bancaria del titular. No hay retiro presencial ni cobro manual; se trata de una transferencia directa.

En la práctica, el depósito suele concentrarse en marzo, cuando el calendario escolar empuja el mayor gasto doméstico. Por tratarse de un pago único anual, conviene no postergar el trámite: cualquier error en datos, una foto ilegible o un certificado sin firma puede frenar la aprobación. También es útil revisar que la información personal y la del grupo familiar esté actualizada en el sistema antes de iniciar la carga, para evitar rechazos o demoras que después se vuelven difíciles de resolver en pleno arranque de clases.

La idea de esta ayuda es simple: aliviar, aunque sea en parte, el impacto económico de volver a la escuela. El acceso, sin embargo, depende de una condición excluyente: presentar la constancia de escolaridad vigente y correctamente certificada por el establecimiento. Con ese requisito cumplido y la carga digital realizada, el pago se habilita bajo el esquema habitual, con acreditación en cuenta una vez que Anses completa la validación.