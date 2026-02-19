Presenta:

Edemsa anunció en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este viernes

Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cuatro departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa realiza tareas de mantenimiento de manera periódica. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer en las últimas horas cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 20 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cuatro departamentos a lo largo de la jornada: Luján de Cuto, Maipú, Tunuyán y San Rafael.

Cortes de luz programados para este viernes 20/2

Luján

  • En calle del km N°48, hacia el Este de Ruta Nacional N°40; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Guevara entre Constitución y Viedma y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

  • En calle Lamadrid, entre Acceso Este y Las Piedritas; San Roque. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

  • En calle del dique o Ruta Provincial N°97, camino al dique Valle de Uco; Campo de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En calle Barrera, entre Ruta Nacional N°146 y Valdivieso; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Francisco Araujo, La Zorrillana, callejón Lavaque y Bombal; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.
  • En la intersección de calles Los Olivos y La Bodega; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Pasteur, Tirasso, Los Abetos e Italia y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

