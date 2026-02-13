Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este fin de semana
Según el cronograma de Edemsa, tres departamentos de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico este sábado y domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 14 y domingo 15 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son tres los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico durante el fin de semana: Maipú y San Carlos el sábado; y Ciudad el domingo.
Cortes de luz programados para este sábado 14/2
Maipú
- En el Carril Rodríguez Peña, hacia el este de calle Pescara. De 8.00 a 12.00 h.
San Carlos
- En calle Los Luceros, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. De 15.15 a 18.30 h.
- En el Carril Casas Viejas, entre calles Pinilla y Capitán Cobos. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes de luz programados para este domingo 15/2
Capital
- En la intersección de calles San Martín y Barraquero y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.