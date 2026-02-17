Presenta:

Sociedad

|

Edemsa

Edemsa anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza: dónde y a qué hora

Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa anunció cortes de luz en varias zonas de la provincia este miércoles.

Edemsa anunció cortes de luz en varias zonas de la provincia este miércoles.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 18 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Te Podría Interesar

Cabe recordar que el martes 17 no se llevaron a cabo tareas de este tipo en ninguna zona de Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/2023880314217496983&partner=&hide_thread=false

Cortes de luz programados para este miércoles 18/2

Ciudad

  • Entre calles Fray Santa María de Oro, Aguado, Martínez de Rozas y Profesor Benielli. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle San Martín, entre Las Heras y Gutiérrez. De 7.00 a 8.00 h.

Guaymallén

  • En los Barrios Nebot y en Polo de Desarrollo. En calle Milagros, entre Cambiaggi y Carril a Lavalle; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • En calle Dr. Moreno, entre Pueyrredón y Ruta Provincial N°52. En calle Luján, hacia el norte de pasaje Spirilli. Entre calles Rawson, Dr. Moreno, Pueyrredón y Luján. En barrio El Resguardo y zonas aledañas; El Resguardo. De 15.00 a 19.00 h.

Luján

  • En calle Santos Vega, hacia el sur de Mitre. Entre calles Larrea, Viamonte, Los Aromos, Benito de San Martín y adyacencias; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Castro Barros; Carrodilla. De 8.45 a 10.45 h.
  • En calle Buenos Vecinos y en la intersección de calle Castro Barros con Las Rosas y zonas aledañas; Carrodilla. De 11.00 a 13.00 h.
  • En calle Castro Barros, hacia el este de Acceso Sur, y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Terrada, entre Quintana y Taboada. En callejón Santa Teresa, hacia el este de Terrada, y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

  • En calle Palomares, hacia el oeste de Dorrego, y en calle Los Duraznos; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

Tupungato

  • En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; San José. De 14.30 a 18.30 h.
  • En callejón Comunero, camino hacia Estancia Silva, hacia el este de calle San Pablo. En finca La Verdad; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En calle El Molino, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael

  • En callejón Mora, entre calles Arroyo y Ejército de Los Andes. En Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle El Chañaral, entre Ortubia y Costanzo; El Toledano. De 15.00 a 18.00 h.
  • Entre calles Costa de las Vías, Yensen, Las Vírgenes y Carmona; Las Paredes. De 8.15 a 12.15h.
  • Entre calles Pellegrini, 12 de Octubre, General San Martín y Namuncurá. De 8.30 a 10.30 h.

Archivado en

Notas Relacionadas