Edemsa anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza: dónde y a qué hora

Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

Edemsa anunció cortes de luz en varias zonas de la provincia este miércoles.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 18 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cabe recordar que el martes 17 no se llevaron a cabo tareas de este tipo en ninguna zona de Mendoza.