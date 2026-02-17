Edemsa anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza: dónde y a qué hora
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 18 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cabe recordar que el martes 17 no se llevaron a cabo tareas de este tipo en ninguna zona de Mendoza.
Cortes de luz programados para este miércoles 18/2
Ciudad
- Entre calles Fray Santa María de Oro, Aguado, Martínez de Rozas y Profesor Benielli. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle San Martín, entre Las Heras y Gutiérrez. De 7.00 a 8.00 h.
Guaymallén
- En los Barrios Nebot y en Polo de Desarrollo. En calle Milagros, entre Cambiaggi y Carril a Lavalle; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En calle Dr. Moreno, entre Pueyrredón y Ruta Provincial N°52. En calle Luján, hacia el norte de pasaje Spirilli. Entre calles Rawson, Dr. Moreno, Pueyrredón y Luján. En barrio El Resguardo y zonas aledañas; El Resguardo. De 15.00 a 19.00 h.
Luján
- En calle Santos Vega, hacia el sur de Mitre. Entre calles Larrea, Viamonte, Los Aromos, Benito de San Martín y adyacencias; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Castro Barros; Carrodilla. De 8.45 a 10.45 h.
- En calle Buenos Vecinos y en la intersección de calle Castro Barros con Las Rosas y zonas aledañas; Carrodilla. De 11.00 a 13.00 h.
- En calle Castro Barros, hacia el este de Acceso Sur, y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Terrada, entre Quintana y Taboada. En callejón Santa Teresa, hacia el este de Terrada, y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
Lavalle
- En calle Palomares, hacia el oeste de Dorrego, y en calle Los Duraznos; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.
Tupungato
- En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; San José. De 14.30 a 18.30 h.
- En callejón Comunero, camino hacia Estancia Silva, hacia el este de calle San Pablo. En finca La Verdad; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle El Molino, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.30 a 13.20 h.
San Rafael
- En callejón Mora, entre calles Arroyo y Ejército de Los Andes. En Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle El Chañaral, entre Ortubia y Costanzo; El Toledano. De 15.00 a 18.00 h.
- Entre calles Costa de las Vías, Yensen, Las Vírgenes y Carmona; Las Paredes. De 8.15 a 12.15h.
- Entre calles Pellegrini, 12 de Octubre, General San Martín y Namuncurá. De 8.30 a 10.30 h.