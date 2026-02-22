Becas Progresar: Anses habilitó la inscripción 2026 y estos son los requisitos

Las Becas Progresar ya tienen habilitada su inscripción para el ciclo lectivo 2026. El programa, gestionado por Anses junto al Ministerio de Capital Humano , está orientado a acompañar a jóvenes argentinos para finalizar la educación obligatoria, continuar estudios superiores o formarse en oficios y trayectos profesionales.

La convocatoria mantiene las distintas líneas vigentes y busca fortalecer la inclusión educativa en todo el país. Para acceder a las Becas Progresar, es fundamental estar inscripto en una institución educativa reconocida y acreditar regularidad académica de acuerdo con la línea elegida.

Las Becas Progresar están destinadas a estudiantes que cumplen condiciones de edad, trayectoria educativa y situación socioeconómica. En términos generales, el programa contempla jóvenes de 16 a 24 años que cursan la educación obligatoria o trayectos formativos, mientras que en el nivel superior los rangos se amplían: los ingresantes suelen tener entre 17 y 24 años, los estudiantes avanzados pueden acceder hasta los 30 años, y quienes cursan enfermería —dentro de Progresar Superior— no tienen límite de edad si cumplen los requisitos académicos .

También se incluye Progresar Trabajo, orientado a cursos de formación profesional, con edades entre 18 y 24 años, extensión hasta 35 años para personas sin empleo formal registrado.

En todos los casos, el grupo familiar del solicitante debe respetar los topes de ingresos establecidos por el programa.

Los requisitos claves para inscribirse a las Becas Progresar. Foto: Télam Becas Progresar depositan un monto mensual y retienen un porcentaje sujeto a certificación. Telam

Requisitos de Becas Progresar 2026: qué es común y qué cambia según la línea

Existen condiciones generales que se repiten en casi todas las líneas: contar con DNI (argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal según corresponda), estar inscripto en una institución reconocida y cumplir la condición de alumno regular, respetar el tope de ingresos del estudiante y su grupo familiar —hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con excepciones previstas para pensiones no contributivas por invalidez—, cumplir las pautas académicas del Reglamento Progresar, tener el esquema de vacunación completo o en curso según la edad y participar en actividades complementarias cuando el programa lo requiera.

Progresar Obligatorio: rige el tramo de 16 a 24 años y se exige regularidad escolar durante el ciclo, con las pautas académicas del programa.

Progresar Superior: se pide haber finalizado el secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción, además de cursar en instituciones alcanzadas por el programa. La edad varía según la trayectoria: ingresantes (17 a 24) y avanzados (hasta 30). En enfermería (dentro de Superior) se mantienen los requisitos académicos pero sin límite de edad.

Progresar Trabajo: además del criterio de edad (18 a 24, con extensión hasta 35 para personas sin empleo formal registrado), se exige realizar un curso o trayecto formativo validado por INET y considerado estratégico por el programa.

Cuánto se cobra con Becas Progresar

El esquema de pagos se mantiene similar al de años anteriores. El monto mensual total ronda los $35.000: Anses deposita el 80% (aproximadamente $28.000) todos los meses y retiene el 20% (unos $7.000) que se acredita cuando el beneficiario presenta la certificación de regularidad académica o cumple con las exigencias de la línea.

El trámite de Becas Progresar es gratuito y se realiza de forma online. Para iniciar la solicitud, primero hay que crear o validar una cuenta en Mi Argentina. Luego se debe ingresar a la plataforma del programa o a la app Progresar+, completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos, y adjuntar o validar la documentación requerida (como el certificado de alumno regular y la información del grupo familiar). Finalmente, se confirma la inscripción y se puede seguir el estado del trámite desde el mismo sistema.

La inscripción se realiza en el sitio oficial: https://becasprogresar.educacion.gob.ar/ . Si la solicitud es aprobada, Anses informará el calendario de pagos y el inicio de la acreditación del beneficio. Mantener los datos personales y de contacto actualizados es clave para evitar demoras o rechazos.