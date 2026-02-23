Anses: quiénes pueden cobrar más de $340.000 en febrero 2026

Anses actualizó los montos de la Prestación por Desempleo y en febrero 2026 el beneficio puede superar los $340.000, según el SMVM.

Este beneficio de Anses se calcula en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos actualizados de la Prestación por Desempleo para febrero 2026. El beneficio, destinado a trabajadores despedidos sin justa causa o por finalización de contrato, puede alcanzar los $346.800, según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente.

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo. Durante el período de cobro, el beneficiario mantiene el derecho a asignaciones familiares y a la cobertura de la obra social. Además, el tiempo en que se percibe la prestación se computa como antigüedad previsional.

Quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir Para acceder, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses con aportes en los últimos tres años anteriores al despido. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año previo al cese.

Es necesario presentar DNI y documentación que acredite la situación de desempleo, como telegrama de despido, carta documento o contrato vencido, según corresponda. El trámite puede realizarse a través de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social o de manera presencial en una oficina de Anses con turno previo.

Cómo cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES Foto: Anses La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores despedidos sin justa causa. Foto: Anses Prestación por desempleo: cuánto se cobra en febrero 2026 Para febrero, el monto mínimo de la prestación es de $173.400, mientras que el máximo asciende a $346.800. La cantidad de cuotas, entre 2 y 12, se determina según los ingresos y los meses trabajados con aportes en los últimos tres años. Las personas mayores de 45 años pueden acceder a seis cuotas adicionales.