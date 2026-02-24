El fenómeno Arcana: así se produjo el show internacional con Rüfüs Du Sol en Mendoza

La última edición de Arcana en Mendoza convocó, entre sábado y domingo, a unas 24.000 personas en total, incluyendo asistentes, trabajadores y proveedores. Orly Terranova , organizador del evento, detalló en MDZ Radio los números, la estructura operativa, el impacto económico y la apuesta artística internacional de una producción que definió como una construcción de marca a largo plazo.

“Nosotros aprendimos de MotoGP y hacemos la cuenta con los asistentes, es decir, espectadores más gente que trabaja, más proveedores. Calculamos que el día sábado eran cerca de 14.000 y el día domingo cerca de 10.000 personas en total en el predio”, precisó.

En cuanto al origen del público, explicó que “más o menos 75% de la gente que vino es de afuera de la provincia. De ese 75%, más o menos un 20% era de afuera de la Argentina. Mucha gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay”, y también Brasil. Agregó que, al realizarse en dos jornadas, “el gasto de la gente aumenta mucho porque hay gente que llega el jueves, que llega viernes”.

Sobre el impacto económico, sostuvo que “por lo que calculamos un consumo por día alto, la primera cuenta preliminar era que la gente había gastado fuera de lo que es la fiesta, más o menos 7 millones y medio de dólares, 8 millones y medio de dólares”. Señaló que el cálculo incluye traslados, hotelería, gastronomía y servicios turísticos contratados durante estadías de hasta cuatro días.

En materia operativa, Orly detalló que “si sumas seguridad, gente de barra, gente de validación, de tránsito, de producción, debe ser superior a 400, 500 personas que están trabajando en ese momento”. Remarcó que uno de los mayores desafíos es el servicio de barras: “Nos cuesta mucho el proveedor del servicio de barra de atención, que son equipos que se arman muy rápido para un corto periodo de tiempo y ahí es donde tenemos el mayor desafío de producción”.

Recordó un episodio de la edición anterior: “El año pasado contratamos una camada de chicos que se levantaron del lugar de trabajo y se fueron a bailar. Nos hicieron un desastre”. Afirmó que este año reforzaron la selección y que “funcionó”, y lo enmarcó como “el desafío moderno de las relaciones” y la necesidad de “encontrar gente comprometida”.

En cuanto a la planificación, anticipó que “la primera definición que viene ahora ya en los próximos 30 días es empezar a buscar el artista del año que viene”. Indicó que la preproducción arranca en diciembre: “Es trazar el plano del evento y empezar a trabajar con los proveedores en la experiencia”, mientras que “la producción se da en 15 días”.

Rüfüs Du Sol, posicionamiento internacional y desafíos del evento

En el plano artístico, subrayó la dimensión global de la fecha mendocina: “Fue el evento más importante del mundo en ese día, porque el artista que convocamos, Rüfüs Du Sol, es el artista que más convoca y de mayor calidad y de mayor costo del mundo actualmente”. Sostuvo que “no hubo en el mundo, en la industria de la música que crece exponencialmente, un evento de ese nivel y de esa categoría”.

Terranova diferenció el modelo de Arcana de otros eventos: “Nosotros construimos una marca y buscamos música que nos representa y una vibra que representa a mucha gente, es una comunidad y viene creciendo mucho”.

Respecto al predio, reconoció limitaciones en los accesos: “El Venue Lomas tiene una problemática de ingreso. Entran muchísimos autos en muy poco tiempo y es como una autopista”. Aseguró que “se hizo lo imposible en términos de conectividad, de gente, de policía vial, de traslados”, pero admitió que la mejora “no es suficiente” y que el equipo analiza alternativas para futuras ediciones.

En ese marco, sostuvo que Mendoza “tiene un clima bárbaro, unas vistas bárbaras, lugares bárbaros, conectividad, hotelería” y afirmó que, en términos cualitativos, “la mejor experiencia, me animo a decir que es Mendoza”, posicionándola como uno de los principales destinos del país para la música electrónica.