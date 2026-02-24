Restauran una fuente histórica que vincula a Mendoza con Río de Janeiro

Durante casi dos décadas, una imponente fuente de hierro fundido dominó el paisaje detrás de la Casa Rosada , en el espacio que hoy ocupa la Plaza Colón. Inaugurada en 1903, la Fuente Monumental era una de las piezas centrales del Paseo de Julio, el parque proyectado por Carlos Thays a finales del siglo XIX.

Sin embargo, en la década de 1920 fue desmontada para dar lugar al monumento a Cristóbal Colón y lejos de conservarse de forma íntegra, la fuente fue desarmada y sus partes quedaron dispersas.

Con el objetivo de recuperar su valor patrimonial e histórico, el Gobierno de la Ciudad lanzó una licitación pública para poner en valor un ícono escultórico porteño. El proyecto busca recuperar, restaurar y reunir definitivamente todas las piezas de la Fuente Monumental en el Parque Tres de Febrero y devolverle a la Ciudad esta valiosa obra patrimonial en su forma original.

“Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo por su presente y también por su historia. Estamos iniciando el camino de lo que será la restauración de una de las obras escultóricas más imponentes de la Ciudad que tiene más de cien años de historia. Para nosotros preservar el patrimonio porteño es reivindicar la identidad de la Ciudad y sus vecinos", afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Fabricada por la casa francesa Val D’Osne y diseñada por los escultores Mathurin Moreau y Paul Liénard, la Fuente Monumental estaba compuesta por figuras mitológicas y ornamentos característicos del arte metalúrgico europeo de los siglos XVIII y XIX.

Con más de 12 metros de altura, estaba decorada con Neptunos, Náyades, niños, mascarones, volutas y cartelas. Su escala y riqueza ornamental la convirtieron en uno de los conjuntos escultóricos más destacados de la Ciudad.

Actualmente, el cuerpo superior de la Fuente Monumental se encuentra instalado en la intersección de Avenida de Mayo y Lima. La figura de Neptuno Anciano está ubicada en la Plaza República de Serbia (Palermo) mientras que el Neptuno Joven y las Náyades hoy están en el patio del Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) de Puerto Madero. Todas estas partes serán reunidas y restauradas íntegramente.

Como dato curioso respecto a esta monumental obra vale decir que cuenta con dos “fuentes gemelas”: una en la ciudad de Mendoza y otra en Río de Janeiro, que servirán como referencia para la puesta en valor.

Así será la puesta en valor de la Fuente Monumental

El proyecto, liderado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, contempla la restauración integral de las partes existentes y la reproducción de piezas faltantes a partir de moldes tomados de la Fuente de los Cinco Continentes de Mendoza.

El plan incluye la limpieza y consolidación de las superficies metálicas, la eliminación de elementos no originales, la recuperación de ornamentaciones perdidas y la reconstrucción de sectores corroídos.

Además, se desarrollará un nuevo sistema hidráulico con recirculación de agua, instalación de bombas y sala de máquinas, garantizando el correcto funcionamiento del conjunto en su nuevo emplazamiento en el cruce de la Avenida de los Ombúes y Valentín Alsina, pleno corazón de los bosques de Palermo.

La fundición Val d’Osne, premiada en las exposiciones universales de París y Londres, abasteció con sus creaciones a gran parte de Latinoamérica. Entre esculturas, farolas y elementos ornamentales, en la Ciudad existen más de 370 obras producidas por esta casa francesa.

La restauración de la Fuente Monumental no solo apunta a recuperar una pieza artística de alto valor estético e histórico, sino también a revalorizar el patrimonio metalúrgico que forma parte de la identidad urbana de la Ciudad.

La preservación del patrimonio escultórico de la Ciudad es una política activa del Gobierno porteño. La recuperación de la Fuente Monumental se suma al proyecto de la Ciudad para restaurar las fachadas del Palacio Municipal y del ex edificio de La Prensa. Se trata de dos edificios emblemáticos ubicados en plena Avenida de Mayo y cuya intervención abarca un total de 6.200 metros cuadrados.

En tanto, el año pasado se concretó la renovación del MOA, el taller de la Ciudad donde se restauran los monumentos y obras de arte porteñas. Como parte de la puesta en valor del espacio de Monumentos y Obras de Arte se recuperaron las naves originales del edificio, se construyó un pabellón para el público y se creó un espacio para su archivo documental