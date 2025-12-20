Dato alarmante: en el verano baja 35% la donación de sangre en Mendoza
Mendoza lanzó una campaña para alentar la donación de sangre en el verano. Requisitos y lugares habilitados.
“El banco de sangre no se toma vacaciones”: así se difunde la campaña de donación de sangre en las diferentes redes sociales y páginas web. Durante la temporada de vacaciones la donación de sangre baja a un 35 por ciento en Mendoza pero no los accidentes y la demanda de sangre.
Gran parte de la demanda es donada por los ciudadanos y es considerada como la fuente vital para transfusiones necesarias. Por la época festiva de fin de año la solicitud de sangre aumenta por accidentes de tránsito, quemadura de pirotecnia y urgencias médicas, es por eso que el Centro Regional de Hemoterpia dio a conocer los días y lugares donde los ciudadanos pueden acceder a donar.
Desde el CRH destacaron lo siguiente: “Que haya sangre es responsabilidad de todos. Cada donación de sangre puede salvar hasta cuatro vidas”. En este lugar se pueden acercar de lunes a viernes de 8 a 14:30, en Garibaldi esquina Montecaseros de Ciudad.
Puntos de donación de sangre
Además del CRH también se pusieron a disposición otros hospitales en varios departamentos y diferentes lugares:
- Hospital Scaravelli (Güemes 1441, Tunuyán).
Lunes a viernes, de 7 a 8 (con turno).
- Hospital Dr. Ramón Carrillo (Martín Fierro 1724, Las Heras).
Lunes a viernes, de 7.30 a 11.30.
- Hospital Notti (Bandera de los Andes 2603, Guaymallén).
Lunes a viernes, de 7.30 a 10.30.
- Hospital Paroissien (Godoy Cruz y T. 75, Maipú).
Lunes a viernes, de 7.30 a 11
- Hospital Perrupato (Boulogne Sur y Abdala, San Martín).
Lunes a viernes, de 7 a 10.
- Hospital Saporiti (Italia e Independencia, Rivadavia).
Lunes y jueves, de 8.30 a 11.30; miércoles, de 7 a 9.
- Hospital Schestakow (Comandante Torres 150, San Rafael).
Lunes y jueves, de 9 a 12
- Hospital Enfermeros Argentinos (Roque Sáenz Peña entre Olascoaga y Álvarez, General Alvear).
Lunes a jueves, de 9.30 a 11.30
- Hospital Regional Malargüe (Gral. Roca y Esquivel Aldao, Malargüe).
Martes y miércoles, de 10 a 12 y de 14.30 a 16.30.
Requisitos para ser donador
Aunque es una acción solidaria y de responsabilidad social, no cualquier ciudadano está habilitado para donar, desde el Centro Regional de Hemoterapia dieron a conocer los requisitos:
- Personas de 16 a 65 años, en buen estado de salud.
- Mujeres: hasta 3 donaciones por año.
- Hombres: hasta 4 donaciones por año.
- Haber pasado 6 meses de una cirugía, tatuaje o piercing.
- Peso mínimo: 50 kg.
- Presentarse con DNI.
- No tener antecedentes de enfermedades transmisibles por sangre.
- No acudir en ayunas: se recomienda un desayuno liviano y abundante hidratación.
Para qué se usa la sangre donada
Tras las campañas que lleva a cabo la provincia, nos preguntamos ¿para qué se usa la sangre?
La sangre extraída es procesada para la producción de hemocomponentes, estos son: glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados. Posterior a este proceso, se le realiza una serie de análisis para comprobar la seguridad sanguínea y finalmente son distribuidas de acuerdo a la demanda.
En la provincia, se calcula que se recolectaron alrededor de 16.600 unidades de donación de sangre en el último año y se realizaron en promedio 22.000 transfusiones de hemocomponentes.