Dato alarmante: en el verano baja 35% la donación de sangre en Mendoza

Mendoza lanzó una campaña para alentar la donación de sangre en el verano. Requisitos y lugares habilitados.

En Mendoza, baja el 35% la donación de sangre.

“El banco de sangre no se toma vacaciones”: así se difunde la campaña de donación de sangre en las diferentes redes sociales y páginas web. Durante la temporada de vacaciones la donación de sangre baja a un 35 por ciento en Mendoza pero no los accidentes y la demanda de sangre.

La donación de sangre puede salvar vidas Foto: Municipalidad de Mendoza Una donación de sangre salva cuatro vidas. Foto: Municipalidad de Mendoza Gran parte de la demanda es donada por los ciudadanos y es considerada como la fuente vital para transfusiones necesarias. Por la época festiva de fin de año la solicitud de sangre aumenta por accidentes de tránsito, quemadura de pirotecnia y urgencias médicas, es por eso que el Centro Regional de Hemoterpia dio a conocer los días y lugares donde los ciudadanos pueden acceder a donar.

Desde el CRH destacaron lo siguiente: “Que haya sangre es responsabilidad de todos. Cada donación de sangre puede salvar hasta cuatro vidas”. En este lugar se pueden acercar de lunes a viernes de 8 a 14:30, en Garibaldi esquina Montecaseros de Ciudad.

Puntos de donación de sangre Además del CRH también se pusieron a disposición otros hospitales en varios departamentos y diferentes lugares:

Hospital Scaravelli (Güemes 1441, Tunuyán). Lunes a viernes, de 7 a 8 (con turno).