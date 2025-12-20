Presenta:

Sociedad

|

donación de sangre

Dato alarmante: en el verano baja 35% la donación de sangre en Mendoza

Mendoza lanzó una campaña para alentar la donación de sangre en el verano. Requisitos y lugares habilitados.

MDZ Sociedad

En Mendoza, baja el 35% la donación de sangre.&nbsp;

En Mendoza, baja el 35% la donación de sangre. 

Foto: Efe.

“El banco de sangre no se toma vacaciones”: así se difunde la campaña de donación de sangre en las diferentes redes sociales y páginas web. Durante la temporada de vacaciones la donación de sangre baja a un 35 por ciento en Mendoza pero no los accidentes y la demanda de sangre.

La donación de sangre puede salvar vidas Foto: Municipalidad de Mendoza
Una donación de sangre salva cuatro vidas.

Una donación de sangre salva cuatro vidas.

Gran parte de la demanda es donada por los ciudadanos y es considerada como la fuente vital para transfusiones necesarias. Por la época festiva de fin de año la solicitud de sangre aumenta por accidentes de tránsito, quemadura de pirotecnia y urgencias médicas, es por eso que el Centro Regional de Hemoterpia dio a conocer los días y lugares donde los ciudadanos pueden acceder a donar.

Te Podría Interesar

Desde el CRH destacaron lo siguiente: “Que haya sangre es responsabilidad de todos. Cada donación de sangre puede salvar hasta cuatro vidas”. En este lugar se pueden acercar de lunes a viernes de 8 a 14:30, en Garibaldi esquina Montecaseros de Ciudad.

Puntos de donación de sangre

Además del CRH también se pusieron a disposición otros hospitales en varios departamentos y diferentes lugares:

  • Hospital Scaravelli (Güemes 1441, Tunuyán).

Lunes a viernes, de 7 a 8 (con turno).

  • Hospital Dr. Ramón Carrillo (Martín Fierro 1724, Las Heras).

Lunes a viernes, de 7.30 a 11.30.

  • Hospital Notti (Bandera de los Andes 2603, Guaymallén).

Lunes a viernes, de 7.30 a 10.30.

  • Hospital Paroissien (Godoy Cruz y T. 75, Maipú).

Lunes a viernes, de 7.30 a 11

hospital notti (6).JPG
En el hospital Notti se puede donar sangre de lunes a viernes de 7.30 a 10.30.

En el hospital Notti se puede donar sangre de lunes a viernes de 7.30 a 10.30.

  • Hospital Perrupato (Boulogne Sur y Abdala, San Martín).

Lunes a viernes, de 7 a 10.

  • Hospital Saporiti (Italia e Independencia, Rivadavia).

Lunes y jueves, de 8.30 a 11.30; miércoles, de 7 a 9.

  • Hospital Schestakow (Comandante Torres 150, San Rafael).

Lunes y jueves, de 9 a 12

  • Hospital Enfermeros Argentinos (Roque Sáenz Peña entre Olascoaga y Álvarez, General Alvear).

Lunes a jueves, de 9.30 a 11.30

  • Hospital Regional Malargüe (Gral. Roca y Esquivel Aldao, Malargüe).

Martes y miércoles, de 10 a 12 y de 14.30 a 16.30.

Requisitos para ser donador

Aunque es una acción solidaria y de responsabilidad social, no cualquier ciudadano está habilitado para donar, desde el Centro Regional de Hemoterapia dieron a conocer los requisitos:

  • Personas de 16 a 65 años, en buen estado de salud.
  • Mujeres: hasta 3 donaciones por año.
  • Hombres: hasta 4 donaciones por año.
  • Haber pasado 6 meses de una cirugía, tatuaje o piercing.
  • Peso mínimo: 50 kg.
  • Presentarse con DNI.
  • No tener antecedentes de enfermedades transmisibles por sangre.
  • No acudir en ayunas: se recomienda un desayuno liviano y abundante hidratación.

Para qué se usa la sangre donada

Tras las campañas que lleva a cabo la provincia, nos preguntamos ¿para qué se usa la sangre?

La sangre extraída es procesada para la producción de hemocomponentes, estos son: glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados. Posterior a este proceso, se le realiza una serie de análisis para comprobar la seguridad sanguínea y finalmente son distribuidas de acuerdo a la demanda.

En la provincia, se calcula que se recolectaron alrededor de 16.600 unidades de donación de sangre en el último año y se realizaron en promedio 22.000 transfusiones de hemocomponentes.

Archivado en

Notas Relacionadas