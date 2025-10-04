Conducía por Luján con 2.06 gramos de alcohol en sangre: quedó detenido

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en Luján de Cuyo. El test al automovilista, de 33 años, dio positivo con una medición de 2.06 g/l.

Un conductor de 33 años terminó detenido en Luján de Cuyo tras arrojar un nivel de alcohol en sangre superior a 2.06 gramos en un control de tránsito. La infracción se produjo a las 04.03 horas del este sábado en la intersección de las calles Ugarte y Juan José Paso.

El personal de Tránsito de Luján de Cuyo solicitó la presencia de una movilidad policial al constatar el grave incumplimiento. El infractor, identificado como Maximiliano S. (33), conducía un vehículo Chevrolet Corsa de color rojo.

El nivel de alcohol en sangre detectado supera ampliamente el límite legal, constituyendo una falta grave a la Ley N° 9099.