Un motociclista chocó con 2,82 g/l de alcohol en sangre y dejó a otro joven con fractura expuesta

La policía investiga la dinámica del siniestro, en el que uno de los implicados conducía con alto nivel de alcohol.

Dos motociclistas protagonizaron un fuerte accidente vial la madrugada del sábado en el departamento de Guaymallén, suceso que dejó a uno de los conductores con una grave lesión y al otro, detenido por conducir con un nivel de alcohol en sangre significativamente alto.

El siniestro se registró alrededor de la 1 de la madrugada en la intersección de calle Gomensoro y Avellaneda. El hecho motivó la intervención del personal de la Comisaría 9°.

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el siniestro vial en la mencionada intersección. Al llegar al lugar, el personal policial constató la colisión entre dos motocicletas.

Una de ellas, una Corven de 110 cc, era conducida por H.A.Y. (43), que circulaba por calle Avellaneda de Sur a Norte. La otra moto, una Honda 250 cc, la manejaba D.M.A. (23), que transitaba por calle Gomensoro de Este a Oeste. Las causas precisas que generaron el impacto son materia de investigación.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los dos conductores. El joven D.M.A. (23) fue el más afectado y se lo trasladó al Hospital Central, donde los médicos diagnosticaron una fractura expuesta de miembro inferior derecho. Por su parte, el conductor de la Corven (43) recibió asistencia en el lugar con un diagnóstico de escoriaciones leves.