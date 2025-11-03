Sin el PRO, Javier Milei reunirá a los legisladores electos para avanzar con las reformas

Javier Milei citó a los legisladores oficialistas electos para definir la agenda de la segunda etapa de su gobierno, aunque excluyó al PRO de la convocatoria.

Javier Milei recibirá a sus legisladores electos, exceptuando a los dirigentes del PRO que se sumaron a la lista libertaria.

Tras reunir a su Gabinete renovado, Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada a los diputados y senadores nacionales electos por La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre. Sin embargo, la convocatoria del presidente dejó afuera a los diputados y senadores del PRO que compitieron por la lista violeta.

Según trascendió, el foco del encuentro de este martes estará puesto en el paquete de reformas, entre ellas la tributaria y la laboral, que pretende impulsar para la segunda mitad de la gestión libertaria.

Diego Santilli y Javier Milei Diego Santilli, nuevo ministro del Interior de Javier Milei, será el único dirigente del PRO presente en la reunión de mañana. Cuenta de X @diegosantilli Quiénes son los excluidos de la cumbre en la Casa Rosada Los convocados por Milei para la cumbre 60 dirigentes libertarios que fueron electos en los comicios legislativos nacionales. Pese a que también fueron electos dirigentes amarillos en la alianza PRO-libertaria, el presidente los excluyó de la nómica de invitados.

Por ese motivo, no estarán presentes Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri.

El único dirigente del PRO que sí va a estar en el encuentro será Diego Santilli, que aunque ganó en la provincia de Buenos Aires y renovó su banca, no asumirá porque fue designado como ministro del Interior.