Sin el PRO, Javier Milei reunirá a los legisladores electos para avanzar con las reformas
Javier Milei citó a los legisladores oficialistas electos para definir la agenda de la segunda etapa de su gobierno, aunque excluyó al PRO de la convocatoria.
Tras reunir a su Gabinete renovado, Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada a los diputados y senadores nacionales electos por La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre. Sin embargo, la convocatoria del presidente dejó afuera a los diputados y senadores del PRO que compitieron por la lista violeta.
Según trascendió, el foco del encuentro de este martes estará puesto en el paquete de reformas, entre ellas la tributaria y la laboral, que pretende impulsar para la segunda mitad de la gestión libertaria.
Quiénes son los excluidos de la cumbre en la Casa Rosada
Los convocados por Milei para la cumbre 60 dirigentes libertarios que fueron electos en los comicios legislativos nacionales. Pese a que también fueron electos dirigentes amarillos en la alianza PRO-libertaria, el presidente los excluyó de la nómica de invitados.
Por ese motivo, no estarán presentes Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri.
El único dirigente del PRO que sí va a estar en el encuentro será Diego Santilli, que aunque ganó en la provincia de Buenos Aires y renovó su banca, no asumirá porque fue designado como ministro del Interior.
Quiénes dirán presente en la reunión con Javier Milei
Por su parte, una exPRO que ya confirmó asistencia, es la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que a fin de año quedará como jefa de la bancada libertaria en el Senado.
Otro oficialista que dirá presente este martes es el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, quien tendrá la tarea de negociar con los aliados el apoyo a los proyectos de reformas.